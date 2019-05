Narbona dice que el PSOE seguirá la opinión de los letrados para decidir si se suspende a los parlamentarios presos

"La postura del PSOE es estar a lo que los letrados nos indiquen en la aplicación de la ley", ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de la sesión constitutiva del Senado.

No obstante, también ha dejado claro que no sabe aún cuándo se reunirán las Mesas, ni la del Congreso ni la del Senado, que son los órganos que tienen que tomar la decisión --en la Cámara Baja, sobre Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez y en la Alta sobre Raül Romeva--. "Tienen que tener un poco de paciencia, esto empieza y hay cosas que no están definidas", ha justificado.

Preguntada si el Senado empieza la legislatura con un talante distinto a cuando aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, la presidenta del PSOE ha replicado que eso se produjo porque hubo "una ruptura del orden constitucional por parte del Parlamento de Cataluña", y por eso contó con el apoyo del PSOE.

Ahora, ha dicho, la situación es otra, tal como ha dicho el presidente del Gobierno y su objetivo es "mantener el diálogo con los partidos independentistas dentro del marco de la legalidad y la Constitución".