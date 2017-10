Narbona dice que el PSOE quiere una aplicación del 155 "lo más limitada" y que permita "recuperar la legalidad"

Cristina Narbona, que ha intervenido en un acto organizado por el PSN en Pamplona sobre transición ecológica de la economía, ha afirmado en declaraciones a los periodistas que "la solución requería una respuesta para recuperar en Cataluña la democracia y la legalidad" y ha apuntado que "hay que tener en cuenta que la Generalitat y los partidos independentistas han llevado adelante actitudes que marginan a la mayoría del pueblo de Cataluña, no hay esa mayoría independentista que justificaría alguna de las actuaciones de la Generalitat".

Así, ha afirmado que "lo que quiere el PSOE sobre todo es recuperar democracia y legalidad en Cataluña, con una aplicación lo más limitada y lo menos duradera en el tiempo posible del artículo 155 de la Constitución". "Es lo que en estos días se ha estado trabajando entre miembros de la Ejecutiva federal del PSOE y miembros del Gobierno", ha apuntado.

Sobre la fecha para unas elecciones autonómicas en Cataluña, Cristina Narbona ha explicado que la posición del PSOE es que se celebren en enero, justificado en que deberían ser "a corto plazo", pero ha precisado que "quien tiene la responsabilidad última de tomar la decisión sobre las características de cada una de las medidas y sus tiempos es el Gobierno y el sábado lo dará a conocer".

La presidenta del PSOE ha añadido que en esos comicios "saldrá lo que tenga que salir, pero lo más importante es que haya unas elecciones con todas las garantías de manera que todos los ciudadanos de Cataluña puedan expresarse libremente y además sin el contexto en el que se ha llevado a cabo el llamado referéndum". "Lo que queremos es un proceso con garantías, un proceso democrático donde todos los catalanes puedan expresarse libremente", ha asegurado.

En cuanto a los efectos de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Cristina Narbona ha afirmado que "los catalanes no son un ente homogéneo, aunque el presidente Puigdemont se esfuerza en hablar del 'poble' catalán como algo completamente compacto". "Lo cierto es que eso no es así y dentro de Cataluña hay muchas personas que han estado hasta ahora en silencio pero que paulatinamente van haciéndose oír y sobre todo hay una extraordinaria preocupación por las gravísimas consecuencias económicas que está teniendo este proceso de secesión en diferido", ha añadido.

En su opinión, "eso hace que haya muchos catalanes que realmente lo que quieren es una estabilidad a medio plazo y también una posibilidad de expresarse libremente".

"SINTONÍA CON EL PSC"

También se ha referido Cristina Narbona a la relación entre el PSOE y PSC, para afirmar que "a lo largo de muchos años he tenido la ocasión de ver las relaciones entre nuestros dos partidos y nunca había visto tanta sintonía como en estos últimos tiempos". "Es verdad que en algún momento puede haber una opinión puntual ligeramente diferente, pero nuestro planteamiento de fondo es muy análogo al planteamiento del PSC y es de las cosas que más me satisfacen, porque frente a esta situación sería muy negativo que el Partido Socialista no tuviera ideas parecidas al PSC", ha destacado.

Además, ha afirmado que ha sido "una experiencia muy valiosa cómo los 120 alcaldes y alcaldesas del PSC han intentado defender la legalidad y al mismo tiempo estar junto a sus vecinos".

Sobre la posición contraria de algunos cargos del PSC al ingreso en prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cruixat, presidente de la ANC y de Òmnium Cultural, Cristina Narbona ha explicado que "como partido no nos pronunciamos nunca ni a favor ni en contra" de decisiones judiciales. "Respetamos a los jueces, algunas veces las sentencias nos gustan más y otras veces nos gustan menos, pero creemos que un elemento fundamental del Estado de Derecho es la separación de poderes. No debemos estar incidiendo políticamente en la actuación de los jueces. Hay veces que las sentencias nos pueden parecer más o menos acertadas, pero nuestra posición oficial es no valorar las sentencias", ha afirmado.

Tras ello, y sobre la posición de algunos cargos del PSC, ha apuntado que "simplemente entendemos que en Cataluña exista una sensibilidad lógicamente mucho mayor hacia cualquiera de los hechos que se han venido dando en estas últimas semanas, no hay en ese sentido ningún tipo de reprimenda por nuestra parte, pero la posición oficial que tenemos es la de no valorar, simplemente acatar y respetar lo que en cada momento desde el ámbito de la justicia se acuerda".

Además, Cristina Narbona ha negado que el PSOE esté "más cerca" del PP en la situación de Cataluña. "Nosotros de lo que estamos cerca es del marco constitucional y de la legalidad. Tenemos profundas discrepancias con el Partido Popular, las hemos tenido a lo largo del tiempo y en el Parlamento estamos presentando iniciativas que significan la derogación o el cambio en profundidad de muchas políticas del PP. Por lo tanto no hay ninguna aproximación al PP como tal", ha afirmado.

La dirigente socialista ha insistido en que el PSOE tiene "un empeño en que regrese la legalidad después de lo que ha venido sucediendo en Cataluña y evidentemente la legalidad está administrada por un determinado Gobierno, pero eso no significa que nosotros estemos hoy más cerca del PP que antes". "De lo que estamos cerca, y hemos estado siempre cerca, es del Estado de Derecho y de la democracia", ha asegurado.

Cristina Narbona ha destacado también que "lo importante es que hay casi dos semanas hasta que lo que decida el Consejo de Ministros el sábado se sustancie en unas medidas aprobadas en el Senado". "Este es un tiempo en el que una vez más queremos pedirle al presidente Puigdemont que rectifique su posición y que convoque elecciones, porque si convoca elecciones no se aplicará el artículo 155. Esa es también la posición del Gobierno de España y desde luego creo que sería lo más saludable para recomponer la convivencia en Cataluña", ha afirmado.

Sobre el futuro de Puigdemont ante la aplicación del artículo 155 y la convocatoria de elecciones, Cristina Narbona ha indicado que "está por una parte el plano judicial, en el que de hecho ya se están sustanciando algunas decisiones, como las que afectan a los líderes de las entidades independentistas y por lo tanto la justicia llevará su propio recorrido".

Desde el punto de vista político, ha afirmado que "el presidente Puigdemont sigue siendo la persona que está al frente de la Generalitat y la que está tomando decisiones". "Es a quien nos tenemos que dirigir buscando hasta el último momento esa posibilidad de que haya una rectificación, no declare la independencia de forma unilateral y en cambio convoque elecciones", ha indicado.

Cristina Narbona ha señalado que ella no es "ni optimista ni pesimista, soy activista, lo que quiere decir que ante las dificultades procuro trabajar y buscar soluciones a desafíos que sin ninguna duda son muy importantes". "Hasta el expresidente Artur Mas hoy decía que todavía queda tiempo, y yo también lo creo, para que salgamos de esta situación sin necesidad de aplicar el artículo 155. Es en lo que seguimos trabajando, en crear un clima de expectativas que lleve a la convocatoria de elecciones", ha asegurado.