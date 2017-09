Narbona: PSOE ya fijó su posición sobre la PNL de Cs y subraya la defensa "con hechos, no palabras" de la legalidad

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha señalado que su formación ya fijó su posición en el Congreso de los Diputados votando en contra de la Proposición no de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos en la que éste pedía apoyo al Gobierno, al Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el conjunto de las autoridades públicas del Estado en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña, y en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión en Cataluña. Así, ha subrayado la defensa de los socialistas de la legalidad.

En Málaga, donde ha pronunciado una conferencia sobre los nuevos modelos económicos, no ha querido pronunciarse sobre las dos enmiendas presentadas por el PSOE-A a la PNL que defenderá Ciudadanos en la Cámara andaluza este jueves y que la formación naranja no vería "mucha dificultad" en tenerlas en cuenta, según el propio portavoz de Cs, Juan Marín. "No voy a pronunciarme sobre algo que no ha sucedido, hay negociaciones como sucede en cada debate parlamentario", ha agregado Narbona.

Así, ha insistido, en declaraciones a Europa Press, en que los socialistas están defendiendo "con los hechos, no sólo con las palabras, a través de los alcaldes y alcaldesas, la legalidad y el estado de derecho" en Cataluña.

En este punto, ha considerado que esto se tiene que acompañar de un "pronunciamiento claro a favor de la política, a favor del diálogo, de la posibilidad de avanzar en el futuro". "Es la posición del PSOE y creemos que la mayoría de los españoles apoya esta posición", ha apostillado.

ABRIR LA VÍA POLÍTICA EN CATALUÑA

Al ser cuestionada sobre la situación en Cataluña, la presidenta socialista ha defendido que su formación "está demostrando el absoluto apoyo, empezando por nuestros alcaldes en Cataluña, al estado de derecho y a la Constitución".

"Hemos pedido en voz alta que Carles Puigdemont --presidente de la Generalitat-- desconvoque el referéndum", ha sostenido, añadiendo que sólo a partir de ese momento "podríamos empezar a construir un nuevo cauce de convivencia y remediar una sucesión de errores por parte de muchos".

Ha insistido en que el PSOE viene diciendo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la ley "hay que aplicarla con mesura y proporcionalidad". "Estamos pidiendo mucha prudencia por parte de todos los actores que toman decisiones, estamos con el estado de derecho pero le hemos pedido siempre que esté dispuesto a abrir la vía política", ha continuado Narbona.

Sí ha hecho hincapié en que "el gran éxito" del PSOE es la aprobación en el Congreso de los Diputados de una comisión específica, que ha contado con el respaldo del PP y de PdeCAT: "Quisiera subrayar esto porque cara al futuro me parece de enorme importancia".

A su juicio, dicha comisión será "sin ninguna duda una herramienta al servicio de un análisis serio de nuestro estado autonómico y de las posibilidades de una reforma para avanzar hacia un estado federal".