Narbona recuerda que la Ejecutiva del PSOE no se ha pronunciado sobre el 155 y de momento solo hay "especulaciones"

La dirigente socialista ha explicado en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press que, a su juicio, es conveniente recordar que es el Gobierno de Mariano Rajoy el que tiene la "responsabilidad y capacidad" de tomar decisiones de ese calado, mientras la postura del PSOE no es más que "especulaciones".

En este sentido ha remarcado la importancia que tiene la práctica política "más allá de las declaraciones": "Esto es lo que realmente interesa, lo que estamos haciendo como partido en el marco de nuestras propias capacidades y competencias", se ha defendido.

La presidenta del PSOE resolvía así la pregunta en la que le han pedido posicionarse respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución --cuya decisión recae únicamente en el PP, al tener mayoría absoluta en el Senado-- y sobre la que se conocían dos opiniones en su formación: la de la portavoz en el Parlamento, Margarita Robles, y la del portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente.

Robles señaló el pasado mes de julio que los socialistas no apoyarían al Ejecutivo si finalmente aplicaba el artículo, si bien es cierto que aseguró que no tenía en mente recurrir a ese precepto constitucional. Por otro lado, Puente afirmó ayer que el PSOE está "en la misma onda" que el PP cuando dice que "no sería deseable", aunque admitió que todo dependerá del contexto: "A la luz de esas circunstancias tomaremos una decisión", apuntó.

Ha destacado también la postura de los alcaldes socialistas catalanes, quienes para ella se están comportando "como un auténtico dique frente al asalto a la democracia en Cataluña". Así, ha hecho hincapié en que el la formación que lidera Pedro Sánchez no va a adelantarse a los acontecimientos y se limitará a valorar "en cada momento" las decisiones del Gobierno, teniendo en cuenta su contexto.