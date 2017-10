Política

http://www.teinteresa.es/politica/NYTimes-empeorara-Madrid-Barcelona-retroceden_0_1880812559.html

El NYTimes cree que la crisis empeorará si Madrid y Barcelona "no retroceden"

The New York Times sostiene hoy en un editorial que la crisis generada por la consulta independentista en Cataluña puede empeorar si Madrid y Barcelona "no retroceden" en sus posiciones, y apuntó como posible solución una "mayor autonomía para Cataluña".