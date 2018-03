EL PNV TEME UN NUEVO “AZNARATO” SI EMPEORA LA SITUACIÓN EN CATALUÑA

Google Plus

El PNV presentó este jueves en Bilbao el manifiesto que, bajo el lema ‘Gure etorkizuna, gure Aberria’ (‘Nuestro futuro, nuestra Patria’), impulsa con motivo de la celebración del Día de la Patria Vasca del próximo domingo. Con la convulsa situación política de Cataluña como telón de fondo, los nacionalistas vascos afirman que “la Unión Europea sigue siendo el destino de nuestra patria, Euskadi, que aguarda su oportunidad para ser reconocida” y alerta del riesgo de que un recrudecimiento de la situación desemboque en un nuevo “aznarato” al calor de la recentralización.



Los nacionalistas vascos reconocen que “el panorama en el Estado español puede empeorar si la inestabilidad parlamentaria prospera y lleva aparejado un anticipo electoral”. Insisten en que la actual “marea de españolidad, la contienda en la imagen por presentarse como el partido que con mayor dureza representa su 'patriotismo constitucional' y la falta de alternativas reales que profundicen en alternativas de diálogo y respeto a los diferentes pueden hacer que nos encontremos con mayorías absolutas de una nueva derecha que nos retrotraigan a los años negros del ‘aznarato’ y nos conduzcan a la “armonización” del Estado y a la laminación de la singularidad de nuestro autogobierno”.

En esa coyuntura, los peneuvistas sostienen que “los vascos debemos proteger lo ya construido para poder guarecernos bajo su techo y, llegado el momento, avanzar nuevamente conquistando nuevas cotas de progreso y decisión”.

Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkai Buru Batzar, y Joseba Aurrekoetxea, responsable del Área Institucional del EBB, han sido los encargados de presentar el manifiesto y el calendario de festejos del próximo 1 de abril, en la Plaza Nueva y en El Arenal de Bilbao donde intervendrán el lehendakari, Iñigo Urkullu, y del presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

“Euskadi es y será la patria de los vascos y las vascas. Queremos, por lo tanto, que el pueblo vasco, articulado bajo el proyecto político de Euskadi, sea contemplado como una nación más del mapa de naciones europeas. Sigue plenamente vigente en nuestro ideario y praxis política el principio democrático que dio vida al Partido Nacionalista Vasco, y que no es otro que la libertad nacional y social de Euskadi”, defiende el manifiesto.

VOLUNTAD "MANIATADA"

El PNV sostiene que la Europa unida se diseñó “con la voluntad de los pueblos. Una voluntad que sigue estando maniatada por los intereses y el poder de los Estados”, por lo que creen necesario que “el protagonismo decisorio se trasfiera a los pueblos y a las naciones que integran la diversidad europea”.

Aseguran que en el devenir político de los últimos años ven “luces y sombras”. Los nacionalistas vacos ven con esperanza la recién creada mancomunidad territorial creada en Iparralde, que permite iniciativas en todos los territorios vascos y mantiene la cooperación transfronteriza, lo que constituye “una ventana de esperanza para la causa nacional vasca”. También valoran muy positivamente, la consolidación del ‘Gobierno del cambio’ en la Comunidad Foral de Navarra

Sin embargo, ven “con preocupación la situación política en el Estado español. Los recortes por la crisis económica, la falta de diálogo y el no reconocimiento de las singularidades nacionales que cohabitan en el Estado nos sitúan ante el riesgo de quiebra de un modelo de convivencia política en la que el supuesto principio de legalidad se impone y condiciona al principio democrático”.

Además, la aplicación del artículo 155 en Cataluña y la encarcelación de dirigentes democráticamente elegidos y elegidas “nos han situado en un horizonte de inusitada gravedad”. El PNV aprovecha para reclamar su puesta en libertad y advertir que “la situación en Cataluña no va a encontrar vías de arreglo y solución a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos, sino con diálogo, con política, con negociación y, en última instancia, respetando la voluntad de la ciudadanía catalana expresada libre y democráticamente”.



