EL PP CARGA CONTRA LOS "NIÑATOS DESCEREBRADOS" QUE ATACAN EL TURISMO Y QUIENES NO LO CONDENAN

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, cargó este sábado contra los "niñatos descerebrados y malcriados" que atacan el turismo y contra los partidos y dirigentes políticos que no condenan esos comportamientos.

En un acto político en Alicante, Martínez-Maíllo dejó claro el respaldo del PP al turismo, a los empresarios y a los trabajadores que viven de esa importante industria en España.

"Se puede discutir si podemos mejorarlo", dijo, pero "no es admisible" que se perpetren actos violentos. "Hay que ser insensato para tratar de destrozar una de las principales industrias" de un país que está "muy cerca" de colocarse en los primeros puestos del mundo en recepción de turistas, con 36 millones de visitantes en los seis primeros meses del año.

"No podemos permitir que estos niñatos descerebrados y malcriados, que es lo que son, planteen un ataque permanente al turismo", dijo el dirigente del PP. El problema mayor, añadió, no son esos "niñatos", sino quienes no condenan sus actos vandálicos. "Comienzan tirando confeti", como ha ocurrido en Baleares, advirtió, "y se acaba quemando autobuses", como pasaba tiempo atrás en el País Vasco.

Denunció también la actitud de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estando "de vacaciones" se ha limitado a escribir un tuit sobre esos ataques. Hay que condenarlos de manera "más rotunda", exigió, si es necesario aplicar sanciones y en todo caso poner medidas para evitar más incidentes. El Gobierno está "dispuesto", aseguró, y espera que también lo estén las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Martínez-Maíllo subrayó el peso del turismo en la mejora de los datos de empleo, con cerca ya de 20 millones de personas trabajando. "Para eso nos votaron", dijo, para solucionar los problemas generados por el PSOE y la izquierda, que "nos dejaron en la ruina".

Aunque aún queda gente a la que no llega la recuperación, aseguró que la esperanza para ellos está en la continuidad de las políticas que han permitido alcanzar los datos actuales de crecimiento y creación de empleo.

Martínez-Maíllo trasladó el apoyo de la dirección nacional del PP a la presidenta del partido en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, porque "lo está haciendo muy bien" frente al gobierno "seudonacionalista" presidido por el socialista Ximo Puig.

Anunció, en ese sentido, que los primeros días de septiembre todo el PP nacional, incluido el presidente, Mariano Rajoy, estará en la Comunidad Valenciana para dejar claro ese "reconocimiento".

