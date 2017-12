RAJOY NIEGA “MOTIVACIÓN DE TIPO POLÍTICO” EN EL CESE DE MORAGAS COMO SU JEFE DE GABINETE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó este viernes que haya alguna “motivación de tipo político” en el cese de Jorge Moragas como jefe de su gabinete y aseguró que “ya hace tiempo” venían hablando de que ocupara el puesto de embajador de España ante la ONU.



En la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa tras las elecciones autonómicas del 21-D, en las que el PP sufrió su mayor descalabro electoral en Cataluña, Rajoy aseguró que este hecho no ha influido en el nuevo nombramiento de Moragas como embajador.

“Pueden hacer las interpretaciones que quieren hacer, pero si me hacen caso a mí, que algún conocimiento de causa tengo, no busquen ninguna motivación de tipo político”, sentenció Rajoy, para acto seguido informar de que “ya hace tiempo” que venían hablando de este cambio.

Incluso, prosiguió Rajoy, esta fecha estaba planteada de antemano, porque Moragas, diplomático de profesión, quería “dar un giro a su vida” y la de la ONU es una embajada que “conoce bien” y en la que “tenía mucho interés”.

Por todo ello, adujo que “es muy positivo” para España que Moragas ejerza de embajador en la ONU una vez el mandato de Román Oyarzun expiro el pasado mes de noviembre. Eso sí, Rajoy no avanzó quién será su nuevo jefe de gabinete: “El sustituto, si lo supiera, a lo mejor se lo diría”, bromeó.

El Consejo de Ministros ratificó hoy su cese como jefe de gabinete del presidente, un puesto que ocupaba desde hace seis años, ya que Rajoy juró su cargo en diciembre de 2011. Anteriormente, el expresidente del Gobierno José María Aznar le había nombrado secretario de Relaciones Internacionales del PP, un puesto en el que le confirmó Rajoy hasta que le nombró, en 2008, su director de gabinete en el partido.

Moragas tiene previsto asumir sus nuevas responsabilidades a partir de mediados de enero, en un momento en el que desea un nuevo rumbo profesional fuera de España. Hace un año, con la formación del nuevo Gobierno, sonó con fuerza su voto para ocupar la Cartera de Asuntos Exteriores, un puesto que le agradaba.

Pero Rajoy entonces, según informaron a Servimedia fuentes gubernamentales, le ofreció el Ministerio de Sanidad o una Cartera relacionada con agenda digital. Moragas aceptó seguir al lado del presidente como su jefe de gabinete un tiempo más, aunque ya empezó a perfilarse que habría un cambio en su carrera.



