EL PP NIEGA QUE DESBLOQUEAR LA REFORMA DE LA LEY DE SECRETOS OFICIALES SEA UN GUIÑO AL PNV

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, negó este martes que ayudar a desbloquear la reforma de la Ley de Secretos Oficiales sea un “guiño” al PNV para cerrar su apoyo de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.



En rueda de prensa en la Cámara Baja se refirió así a la decisión de la Mesa del Congreso de no volver a prorrogar el plazo de enmiendas al articulado de la proposición de reforma de la Ley de Secretos Oficiales que plantea el PNV. En este caso, se ha acordado que continúe su tramitación al no pedir el PP ni Ciudadanos nuevas prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas.

Hernando consideró que “está bien” que se modifique esta ley que data del año 1967 y explicó que el PP ha retirado su posición de petición de prórrogas “sencillamente porque el resto de grupos no lo pedían y estábamos solos”. Por ello, vio bien “debatir sobre este asunto”.

No obstante, preguntado expresamente si esto supone un guiño al PNV, aseguró que esto “no es ningún guiño a nadie”. Sin embargo, acto seguido reconoció que en el PP se pasan el día “haciendo guiños a todo el mundo, poniéndoles ojitos incluso”, a veces con mejor fortuna y otras veces con peor.

Precisamente, en materia presupuestaria aseguró que el Gobierno del PP se dedicará de “forma intensa” en los próximos días a cerrar los acuerdos necesarios para la aprobación de unas cuentas públicas que “tienen que contribuir a seguir en la senda de crecimiento y creación de empleo”.



