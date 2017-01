CATALÁ NEGOCIARÁ CON EMPRESARIOS, EXPERTOS Y COLECTIVOS AFECTADOS LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció hoy que para elaborar la nueva Ley de Protección de Datos, con el fin de adaptar la normativa española al reglamento europeo, escuchará a empresarios, expertos en la materia y distintos colectivos afectados.

Así lo indicó el ministro antes de intervenir en una jornada sobre la incidencia del nuevo reglamento europeo en materia de protección de datos en las pymes, en la que resaltó la importancia de este tipo de negocios para la estructura empresarial española, porque “casi el 70% del empleo lo desarrollan este tipo de empresas”.

Debido a la capacidad de las pymes para generar empleo en la economía española, Catalá sostuvo que es muy importante que las obligaciones que se derivan del reglamento europeo y de la ley orgánica generen oportunidades y nuevas líneas de negocio y no provoquen “rigideces” ni “dificultades”.

Para que la nueva ley orgánica no dificulte el crecimiento ni la creación de pequeñas y medianas empresas, sino que genere nuevas oportunidades y líneas de negocio, el ministro indicó que la Agencia Española de Protección de Datos trabaja en la nueva ley orgánica, junto con las agencias catalana y vasca.

Además, expresó su deseo de escuchar a los empresarios, expertos y colectivos afectados por el nuevo reglamento europeo que entró en vigor el 25 de mayo del año pasado, pero que no se aplicará hasta el mismo día del año 2018 en la adaptación de la normativa española.

