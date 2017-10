CATALUÑA. EL PP SEGUIRÁ NEGOCIANDO CON EL PSOE SU PROPUESTA DE PARALIZAR EL 155 SI HAY PUIGDEMONT CONVOCA ELECCIONES

El portavoz del Partido Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, dijo hoy que su partido “en principio” no es partidario de incluir en el informe final que se eleve al Pleno del Senado la enmienda del PSOE en la que se pide paralizar las medidas del 155 en el caso de que Carles Puigdemont convoque elecciones, aunque precisó que “podemos seguir hablando” y “hacer todos los esfuerzos” para llegar a un entendimiento a este respecto.

En el turno final de fijación de posiciones se refirió así a la enmienda en la que los socialistas defienden que haya una “última oportunidad para intentar una salida constitucional a la actual situación en previsión de que, antes de la publicación y entrada en vigor de la resolución final que vote mañana el Pleno del Senado, el presidente de la Generalitat convoque elecciones”.

El PSOE defiende que sea así “siempre que dichas elecciones estén dentro del marco constitucional y estatutario vigente, lo que a juicio del PSOE significaría, de facto, una vuelta al cumplimiento de las leyes”. “En principio no vemos (esta enmienda), pero creo que podemos seguir hablando a lo largo de hoy mismo y mañana y hacer todos los esfuerzos para llegar a una posición”, comentó a este respecto Barreiro.

También se refirió a las otras dos modificaciones que los socialistas quieren incluir en el informe que mañana se votará en el Pleno. Reconoció que la que se refiere a la “graduación” en la aplicación de las medidas “enriquece” la propuesta que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado sábado.

En cuanto a la propuesta socialista de limitar el control que el Ejecutivo central pueda ejercer sobre los medios de comunicación públicos catalanes, como TV3, los populares se comprometieron a “seguir hablando” porque hay “posibilidades” de llegar a una transacción.

Durante su intervención, Barreiro lamentó que Puigdemont haya “cercenado y roto toda posibilidad de diálogo en un marco constitucional” al negarse a comparecer tanto en la comisión de este jueves como en el Pleno del viernes en el que se votará la aplicación de las medidas del 155.

Advirtió a los senadores independentistas de que todos cobran “en base” a la Constitución, ya que al tomar posesión de sus cargos tienen que acatarla. “No es una simple palabra, un gesto o un simbolismo. Quiere decir que ustedes y nosotros adquirimos una obligación y si no estamos dispuestos a adquirir esa obligación, en honestidad tendríamos que irnos”, sentenció.

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, abogó este jueves por hacer “lo imposible” hasta encontrar una solución a la deriva independentista mientras continúa el diálogo con el Gobierno sobre la aplicación de las medidas que se están debatiendo en la Cámara Alta en virtud de la aplicación del 155.

En su intervención Gil apostó por volver a recuperar "la ilusión de construir un proyecto de este país para seguir viviendo juntos”. Asimismo, insistió en la enmienda presentada por los socialistas para modular la aplicación de las medidas y que se paralicen en el caso de que haya una convocatoria electoral en el marco de la Constitución.

Gil apostó por que esa iniciativa del PSOE “sirva en estos momentos difíciles de puente, de hilo conductor, de nexo de unión con una solución, de toma de tierra, de una solución de última hora, no la despreciemos”.

Así las cosas, lamentó que los acontecimientos se parezcan a “una película de Berlanga más que a una de política del siglo XXI” y criticó que “los independentistas juegan a lo heroico y están rozando el ridículo".

También cargó contra Podemos, le espetó que “en ese momento sólo se puede esta con la Constitución o fuera de ella, no valen medias tintas”, y destacó que “el mayor logro de la izquierda en este país es la Constitución, empiecen a enterarse".

