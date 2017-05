ZOIDO DICE QUE LA UCO NO NECESITA EL APOYO DE PODEMOS PORQUE ESTE PARTIDO DEFIENDE A LOS AGRESORES DE ALSASUA

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo hoy a Podemos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que ha destapado alguno de los últimos casos de corrupción, no necesita el apoyo de la formación morada, puesto que ésta ha salido en defensa de quienes agredieron en octubre pasado a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra).

Zoido se refirió a esta cuestión en el Pleno del Senado, donde la parlamentaria de Podemos María Isabel Mora le preguntó cómo piensa defender la “honorabilidad” de la UCO frente a las “acusaciones vertidas” por la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.

Mora se refería así a unas declaraciones que realizó Cifuentes respecto a un informe del sumario del ‘caso Púnica’ en la que se analiza si ella pudo haber participado y cometido alguna irregularidad en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Arturo.

La presidenta regional dijo lo siguiente: “Yo siempre voy a defender la labor de la Guardia Civil y la labor de la UCO, eso no quita que en la UCO, que está formada por personas como el resto de organismos, se puedan hacer las cosas mejor o peor y se pueden cometer errores".

“NO NECESITA DEFENSA”

En este sentido, Mora dijo que las palabras de Cifuentes habían sido un “ataque” a la separación de poderes y a la independencia de las Fuerzas de Seguridad, al tiempo que dijo que el titular de Interior no había ejercido su responsabilidad para defender a la UCO.

A este respecto, el ministro leyó las declaraciones que hizo la presidenta madrileña y acusó a la senadora de Podemos de haberlas manipulado para su pregunta. Asimismo, afirmó que “la Guardia Civil no necesita a nadie que la defienda”, pero que, en todo caso, Podemos “no es el más adecuado”.

En este sentido, reprochó al partido de Pablo Iglesias que llamara “víctimas” a los agresores de los guardias civiles en Alsasua o que calificara este ataque de “pelea bar”, cuando lo que fue una “salvaje” agresión. Además, reprochó a la formación morada que no apoyase dedicar en Madrid una calle a guardias civiles fallecidos o que rechace la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando el Instituto Armado la considera necesaria para su trabajo.

