21-D. EL PNV CREE NECESARIO "EL MÁXIMO DIÁLOGO POLÍTICO, NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS"

El PNV considera necesario "el máximo diálogo político, negociación y acuerdos" tras las elecciones de este jueves en Cataluña, a la vista de la victoria en escaños de los partidos independentistas y de la mayoría que apuesta por reconocer a los catalanes el derecho a decidir.



Tras conocer los resultados de esas elecciones, la dirección del PNV subrayó que Cataluña ha vivido "una jornada histórica marcada por una gran movilización social que disipa cualquier tipo de duda que pudiera cernirse sobre el resultado y las consecuencias de la cita electoral". Además, felicita al pueblo catalán "por la normalidad cívica y democrática con la que ha afrontado esta jornada tan trascendente y particular".

El PNV considera que en estas elecciones "se buscaba de forma indisimulada que la llamada 'mayoría silenciosa' hiciera bascular la política catalana hacia el unionismo, y es evidente que esto no ha sido así".

Si bien un 52,5% de los catalanes han votado por opciones contrarias a la independencia, el PNV subraya que es mayoritario el número de catalanes que defienden el derecho a decidir "y que abogan por que el conflicto que hoy se vive en Catalunya se resuelva con una consulta a la ciudadanía". Sumando a los diputados de Catalunya En Comú-Podem, el PNV subraya que hay 78 favorables a ese derecho frente a 57 que no lo son.

"¿Para qué ha servido el 155? ¿Para descabezar a los partidos independentistas? No. ¿Para alterar las mayorías parlamentarias? Tampoco. Se han producido reajustes dentro de cada bloque, pero no ha habido trasvases de votos de uno a otro. El 155 no ha servido para nada. Se destituyó a un Gobierno, se encarceló a consejeros, el president legítimo tuvo que salir del país, se disolvió el Parlament, se anunció el descabezamiento del independentismo... y JuntsxCatalunya y ERC han obtenido cuatro escaños más, 66, que los 62 que obtuvieron en 2015, cuando concurrieron en coalición.", añade.

Los peneuvistas alertan de que "el problema catalán sigue ahí, planteado con plena legitimidad" y de que los resultados exigen "máximo diálogo político, negociación y acuerdos para que la sociedad catalana encuentre un marco político y jurídico satisfactorio". Con una imagen electoral muy similar a la de hace dos años en cuanto al bloque independentista, "lo que queda claro es que hace falta una forma distinta de encarar el conflicto político catalán".



