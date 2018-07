NC avisa de que no permitirá "ningún retroceso" sobre lo garantizado para Canarias en los PGE

Román Rodríguez ha afirmado que empieza a cundir una cierta desconfianza hacia el Gobierno "por los primeros obstáculos puestos, primero, por el Ministerio de Fomento para aplicar de forma inmediata el descuento del 75% para los billetes de avión y de barco a los residentes. A continuación, desde Transición Ecológica, con el intento de frenar el acuerdo relativo al convenio de obras hidráulicas para los próximos cuatro años, a lo que se suma ahora, las dificultades de algunos ayuntamientos para firmar los convenios y ejecutar las obras financiadas con créditos estatales".

El líder de los nacionalistas de izquierdas observó que las matemáticas parlamentarias en el Congreso de los Diputados son "muy complicadas", al mismo tiempo que se ratificó en que el acuerdo con el PSOE "deberá ser ratificado asunto a asunto". En Nueva Canarias, avisó, "no permitiremos ningún retroceso sobre lo garantizado para Canarias en los Presupuestos Generales del Estado".

Solventada ayer viernes, con un acuerdo del Consejo de Ministros, la "falta de pericia" de Fomento para aplicar ya la bonificación del 75%, "el mismo día conocemos otro contratiempo vinculado con el convenio de obras hidráulicas, que vuelve a ponernos en guardia", reconoció Román Rodríguez.

En este segundo problema, en dos semanas, vinculado con el cumplimiento de los PGE en vigor, el presidente de NC cuestionó además la "confusión" generada entre el anuncio del Ministerio de Transición Ecológica y el desmentido posterior de la Delegación del Gobierno en Canarias.

"Primero se dice que se va a frenar la firma del convenio para los próximos cuatro años y que se van a recortar 14 millones de euros de los 45 millones de euros previstos para 2018. A continuación, la Delegación del Gobierno en las islas garantiza la partida completa anual y dice que los proyectos comprometidos están en fase de borrador y pendientes de que responda la dirección general de Aguas del Gobierno de Canarias, lo que impide iniciar los trámites", señaló Rodríguez.

El presidente de NC dijo que las obras hidráulicas en las islas son "tan o más importantes que los avances históricos en movilidad que hemos conquistado" en los dos últimos años". En el caso de los proyectos relacionados con las aguas, observó, "nos referimos a cuestiones vitales" relacionadas con la salud, el saneamiento, la depuración, la reutilización y el medio ambiente, donde "tenemos unos déficits muy importantes". Uno de los episodios "más ilustrativos del problema que sufrimos son los vertidos incontrolados al litoral", refirió.

En las primeras semanas del PSOE en La Moncloa, los nacionalistas de izquierdas han comenzado a detectar una tercera "complicación", según el presidente de esta formación política. Se refería a los ayuntamientos que, con créditos consignados en los PGE, empiezan a tener dificultades para suscribir los convenios y, sobre todo, con el tiempo de ejecución de las obras o servicios afectados.

Rodríguez, como en el caso del 75%, hizo hincapié en que no permitirán "ningún retroceso sobre lo garantizado y logrado" en los PGE porque "no son caprichos y menos privilegios". A la espera de ver el resultado de la reunión del ministerio con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias del próximo 24 de julio, el responsable de los nacionalistas de izquierdas no escondió que estos primeros movimientos del Gobierno socialista empiezan a generar una "cierta desconfianza y preocupación porque no se cumplan" los acuerdos, a los que se comprometió Pedro Sánchez en su discurso en la moción de censura a su antecesor, Mariano Rajoy.

El líder de NC manifestó que las matemáticas parlamentarias "siempre son complejas". Con respecto al Ejecutivo de Sánchez, observó que "no está sobrado de votos". Canarias "no está dispuesta a aceptar retroceso alguno en todos y cada uno" de los compromisos presupuestarios amparados por las leyes estatales y, desde Nueva Canarias, "nos mantenemos en que el acuerdo con el PSOE deberá ser ratificado asunto a asunto", según Román Rodríguez.