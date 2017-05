PSOE. NAVARRO DICE QUE TRAS LAS PRIMARIAS HABRÁ QUE COSER EL PARTIDO

La vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, la socialista Micaela Navarro, trasladó este martes a los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE que hasta las primarias del 21 de mayo cada uno haga su compaña, pero que el día después hay que coser el partido.



A su llegada a la reunión de la Mesa del Congreso, la expresidenta del PSOE destacó que “lo más importante” es que ayer celebraron un debate y “quedó claro a todo el mundo”, no solo a los militantes, las ideas de cada uno “sin trampa ni cartón”, por lo que los “militantes tienen más argumentos para poder decidir” en las elecciones de este domingo.

Para Navarro, el PSOE es un “partido absolutamente vivo” y se vio en el debate, donde “el tono estuvo bastante bien”, porque “ninguno de ellos se salió de tono”, si bien reconoció que le gustaría que “determinadas cosas no las viéramos en público”.

Por ello, sostuvo que hasta el día 21 cada candidato siga “haciendo su campaña”, pero el día 22 “hay que seguir construyendo este partido y cosiendo”, para que “el partido sea realmente sea útil a la ciudadanía, porque si no, no tiene razón de ser”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso