MICAELA NAVARRO CONFÍA EN QUE LOS CIUDADANOS VALOREN LA "UTILIDAD" Y LA "LEALTAD" DEL PSOE

Google Plus

La dirigente del PSOE Micaela Navarro expresó este martes su confianza en que los ciudadanos sepan valorar la "utilidad" de los socialistas y su "lealtad" al Gobierno desde la oposición.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntada por las encuestas que reflejan una recuperación del PSOE en intención de voto. A este respecto, dijo que confía en que los socialistas hayan tocado fondo y subrayó la importancia no solo de lo que se hace sino de "cómo lo explicamos".

En ese sentido, Navarro se mostró convencida de que los socialistas "hemos acreditado que somos un partido útil", porque siempre que ha tenido responsabilidad de gobernar ha hecho "todo lo posible" por ensanchar los derechos de los ciudadanos, su igualdad y su libertad.

Además, sostuvo que en el PSOE han sido "absolutamente leales" desde la oposición con los gobiernos de turno para preservar lo que consideran que es bueno para el conjunto de los ciudadanos. Lealtad, precisó, no es decir "sí a todo" sino defender lo que se considera positivo para el conjunto.

Navarro concluyó que en esta legislatura, con una presencia en las Cortes "importante, pero no determinante", el PSOE ha vuelto a demostrar esa actitud colaborando "lealmente" para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos en materias como las pensiones, el salario mínimo interprofesional o la mejora de los trabajadores subcontratados, y espera que el electorado "sepa reconocer eso".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso