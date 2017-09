NARBONA NO CONTEMPLA SER LA PRÓXIMA CANDIDATA DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE MADRID

Google Plus

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, expresó este jueves en el Fórum Europa que no contempla en su futuro próximo ser la próxima candidata socialista a la Alcaldía de Madrid para las elecciones municipales.

“Yo quiero ser, durante el tiempo que pueda, la presidenta de mi partido”, afirmó Narbona en el acto organizado por Nueva Economía Forum, cuando se le preguntó si será la opción del PSOE para la Alcaldía de Madrid.

El nombre de Narbona suena entre las quinielas políticas como candidata socialista para los próximos comicios municipales, máxime cuando los candidatos a la Secretaría General del PSOE de Madrid consideran que sería una buena cabeza de cartel.

No obstante, según confirmaron varias veces a Servimedia fuentes próximas a Narbona, la exministra está volcada en su nueva responsabilidad al frente del PSOE y no contempla dar ese giro político pese a los “cariños constantes” que le lanzan desde las filas socialistas madrileñas.

