PODEMOS Y LOS NACIONALISTAS DESCARTAN POR EL MOMENTO SUMARSE AL PACTO ANTITERRORISTA

Podemos y los partidos nacionalistas descartaron este lunes sumarse por el momento al Pacto Antiterrorista y prefieren seguir de observadores, distinguiendo así su desacuerdo político con el contenido del texto de la unión de todos frente al terrorismo, que escenificaron acudiendo a la reunión de hoy.

Sus respectivos portavoces declinaron así la invitación que les trasladó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al término de la reunión, cuando apuntó que sería "bueno" que firmaran el Pacto contra el Terrorismo Yihadista los partidos que aún no lo han hecho.

Desde Podemos, su diputado Rafael Mayoral agradeció la posibilidad de participar en la reunión y celebró la “amplia” presencia de fuerzas políticas, algo que juzgó “bastante positivo” porque “por encima de firmas o no firmas” se visualiza un consenso básico que une a todos los partidos en defensa de los derechos y de la democracia.

Sin embargo, y aunque "no es momento" de insistir en las discrepancias con su contenido que ha expuesto Podemos en otras ocasiones, dejó entrever que éstas se mantienen y que no las cambia el hecho de que se hayan producido estos atentados.

HACER CAMBIOS

En un enfoque idéntico, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, comentó que su partido mantiene sus discrepancias con algunas de las medidas que se incluyen en dicho pacto, por lo que “difícilmente” podrán comprometerse a firmar este texto, aunque, si el Gobierno se comprometiera a modificar aquellos aspectos con los que el PNV muestra sus discrepancias, estudiaría modificar su posición.

Su homólogo de ERC, Joan Tardà, prefirió manifestar su intención de "arrimar el hombro" en lugar de debatir el Pacto Antiterrorista y entrar así en un debate que “quizá distorsionaría lo mejor” que ha pasado tras los atentados en Cataluña: que todos los partidos hayan compartido información y reflexiones en torno a una misma mesa, incluso los que están ideológicamente “en las antípodas”.

Igualmente, desde el PdeCat, Carles Campuzano optó por resaltar la "unidad de fondo" por el “gesto político” que supone el encuentro de todos por considerar que lanza un mensaje “importante” a los ciudadanos de Cataluña y del resto del Estado, y agradeció personalmente a Zoido haber incluido a los partidos observadores, pero dejó para más adelante la decisión de si su partido pasará a ser miembro de pleno derecho del Pacto o no.

