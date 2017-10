CATALUÑA. LOS POLICÍAS NACIONALES RECLAMAN “MEDIDAS URGENTES Y EFECTIVAS” CONTRA EL ACOSO INDEPENDENTISTA

Google Plus

Los principales sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP, SPP y ASP) reclamaron hoy a la dirección de este cuerpo y al Ministerio del Interior que adopten “medidas urgentes y efectivas” frente a “los ataques, acoso, persecución y señalamiento” de que son objeto por parte de los independentistas en Cataluña.

A través de un comunicado conjunto, estos sindicatos pidieron actuar contra “prácticas mafiosas” como la presión independentista que ha llevado a que policías nacionales abandonen un hotel de Calella (Barcelona), donde estaban alojados como parte del dispositivo contra el referéndum del 1-O.

Estos representantes de los policías afirmaron que el “objetivo último” de esta presión que están sufriendo sus compañeros es “la salida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Cataluña” y que esto permita “que la impunidad pueda abrirse paso”.

SUP, CEP, UFP, SPP y ASP aseguraron que si no se actúa contra los independentistas que ejercen estas presiones contra sus compañeros pedirán la dimisión del director general de la Policía, Germán López, de quien dijeron que parece “más ocupado” en celebrar estos días la festividad de la institución.

ACCIONES CONTRA LOS MOSSOS

Al mismo tiempo, estos sindicatos demandaron que Interior tome medidas contra los Mossos d’Esquadra ante su “inacción, laxitud, equidistancia y aversión al cumplimiento de sus obligaciones legales” que han demostrado desde este domingo.

Entre las medidas a tomar, los representantes de los policías demandan sacar a los Mossos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde sostienen que este cuerpo fue incorporado el pasado mes de julio “de una manera absolutamente irresponsable”.

También demandan la modificación de la decisión ministerial mediante la que se ha aprobado el ingreso en la Orden al Mérito Policial de 2017 de varios mossos. Los policías reclaman que “se retiren las condecoraciones otorgadas a los miembros del cuerpo autonómico y se evite, en lo sucesivo, otorgarles cualquier tipo de condecoración”.

