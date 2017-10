FIESTA NACIONAL. LOS REYES PRESIDEN MAÑANA UN DESFILE QUE CAMBIA DE RECORRIDO

Google Plus

- Costará 400.000 euros. Los Reyes presidirán este jueves los actos centrales del Día de la Fiesta Nacional, que este año cambian de ubicación con el objetivo de acercar a los españoles a las Fuerzas Armadas y que estarán trufados de novedades, como la participación de la Policía Nacional en el desfile militar.

Esta será la cuarta ocasión que Felipe VI presida como Monarca el desfile del Día de la fiesta Nacional, en el que participarán unos 3.900 militares, guardias civiles y policías, 84 vehículos y 78 aviones. El coste de esta edición será de 400.000 euros.

Entre las novedades que incluirá este año el desfile se encuentra su cambio de recorrido. En esta ocasión se recorrerán los 1.800 metros que separan la madrileña plaza de Castilla y la plaza de San Juan de la Cruz con el objetivo de acercar a los ciudadanos a las Fuerzas Armadas. De hecho, este año se habilitan tribunas para la sociedad civil para reforzar ese pretendido hermanamiento.

Al mismo tiempo, desfilarán entre 25 y 30 vehículos de la Policía Nacional. De esta manera, se pretende convertir al desfile en un acto militar que, desde su naturaleza castrense, abarque a otros segmentos de la sociedad. Se había cursado también invitación a unidades de emergencia que, por diversas razones, no podrán participar.

El desfile también servirá para homenajear a las víctimas del terrorismo. A tal efecto, estarán presentes los embajadores de aquellos países que perdieron a nacionales en los atentados del pasado 17 de agosto en Cataluña (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, EEUU, Italia, Portugal y Reino unido); la familia de Ignacio Echeverría, el español que perdió la vida en un atentado en Londres el pasado mes de junio, y sendos representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT).

En esta ocasión no desfilarán los miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, que se encuentran actualmente en Cataluña.

GUIÑO HISTÓRICO

Este año se aprovechará que se cumple el 450 aniversario del establecimiento del Camino Español para homenajear a los pioneros que en 1567 abrieron esta ruta que une Milán (Italia) y los Países Bajos.

Para ello, 68 militares del Regimiento de Infantería ‘Inmemorial del Rey’ número 1 desfilarán ataviados con uniformes y armas de época y cumplirán con los usos y costumbres de aquel momento durante el desfile. Como nota curiosa, cabe destacar que la ropa que lucirán fue la que se empleó en el rodaje de la película 'Alatriste' (2006).

A su vez, este año participará en el desfile la bandera de Líbano como agradecimiento al hecho de que soldados de este país ondeasen una enseña española en la montaña de Ras Baalbek, de donde expulsaron a integrantes del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI), en señal de recuerdo a las víctimas de los atentados de Cataluña.

También desfilarán por primera vez alumnos de Medicina de los Cuerpos Comunes de la Academia Central de la Defensa y 1.500 gendarmes que se encuentran de intercambio con la Guardia Civil en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada del Instituto Armado en Valdemoro (Madrid).

ACTO MILITAR

Los actos darán comienzo a las 11.00 horas con la llegada de los Monarcas a la madrileña plaza de Lima. Tras los preceptivos honores militares, el Rey pasará revista al Batallón de Honores, para a continuación saludar, junto con la Reina, al resto de autoridades asistentes al desfile.

En el acto estarán presentes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los ministros, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, presidentes autonómicos y otras autoridades nacionales, autonómicas y locales.

A continuación, un miembro de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire (Papea) entregará la bandera de España, que posteriormente será izada en un homenaje que contará con tres guardias reales -uno de cada ejército-, un guardia civil y un policía.

También tendrá lugar el homenaje a todos aquellos que dieron su vida por España, con un recuerdo especial a Ignacio Echeverría y a las víctimas de los atentados en Cataluña. Este tributo concluirá con una salva de ordenanza y un vuelo de la Patrulla Águila, que teñirá el cielo de la capital con los colores de la enseña nacional.

Posteriormente comenzará el desfile, cuya vertiente aérea contará con la participación de 78 aviones del Ejército del Aire, Armada y Guardia Civil, así como con los helicópteros de los tres ejércitos y del Instituto Armado.

Entre los aviones que desfilarán figuran los 'Hércules' que participan en misiones internacionales en el continente africano, el ‘P-3 Orión’ en la misión ‘Eunavformed’, de lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo, y en la 'Atalanta', de lucha contra la piratería en el Índico, los ‘Eurofighter’ y ‘F-18’ encargados de la defensa y control del espacio aéreo de soberanía nacional, el ‘Airbus A310’ y los ‘Falcon 900’ que participan en el transporte de autoridades y la proyección estratégica, las aeronaves que combaten los incendios, las de vigilancia marítima y el flamante ‘Airbus A400M’.

También se podrán ver los ‘Eurocopter’, los ‘Tigre’, los ‘Cougar’ y ‘Chinook’ del Ejército de Tierra; los ‘Super Puma’ del Ejército del Aire; los ‘SH-60B’ y los ‘SH-3D’ de la Armada, así como el ‘Eurocopter EC-135’ de la Guardia Civil. El sobrevuelo de la Patrulla Águila con los colores de la bandera nacional pondrá el punto final al desfile aéreo.

DESFILE TERRESTRE

El desfile terrestre estará encabezado por la sección de motos de la Guardia Real. A continuación desfilará la Unidad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. En ella se integrarán militares con discapacidad de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (Acime), seguidos de la Unidad de Reservistas Voluntarios.

En el desfile terrestre no se verán ni acorazados ni carros de combate, como viene siendo habitual desde que se aplicaron los primeros recortes en 2011, pero sí marcharán tres agrupaciones temáticas que recordarán a las misiones de Irak, Afganistán, Líbano, Mali y ‘Atalanta’, Guardia Civil, Policía Nacional y Unidad Militar de Emergencias (UME).

También habrá cuatro agrupaciones a pie del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército de Tierra, la Guardia Civil, la UME y la Guardia Real, una de ellas a paso específico (Legión y Regulares), y las unidades a caballo, que pondrán el cierre al desfile.

Después del saludo de los Reyes a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile y su despedida, se arriará la bandera alrededor de las 13.00 horas. Posteriormente, los Monarcas ofrecerán una recepción en el Palacio Real.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han organizado hasta 112 actos militares repartidos por toda España para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional.

También hay previstos actos en las misiones internacionales en las que participan 2.392 militares de las Fuerzas Armadas españolas.

