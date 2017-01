Munté ve a Puigdemont coherente al no querer repetir y a Mas un "grandísimo candidato"

La consejera de Presidencia de la Generalitat y vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, ha considerado que el presidente catalán, Carles Puigdemont, es "muy coherente" al no querer ser candidato en las próximas elecciones catalanas, porque ya avisó de que asumía su cargo para cumplir un encargo puntual.

Preguntada por si el expresidente Artur Mas sería una buena opción para coger el relevo, ha dicho que "sería un grandísimo candidato" porque es un activo político en Cataluña y el extranjero, ha apuntado este lunes en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Sin embargo, ha subrayado que todavía no hay elecciones fijadas y que cuando suceda, serán los asociados del PDeCAT quienes elijan al candidato en primarias.

Sobre si ella sería candidata, ha dicho que ese debate todavía no está sobre la mesa y, preguntada sobre por qué no se descarta categóricamente como sí lo hizo cuando se debatía la reelección de Mas, ha dicho que eran "circunstancias muy diferentes".

Aun así, ha dicho que el partido no está preocupado por la decisión de Puigdemont, sino "decidido y enfocado" en llevar a cabo el referéndum con garantías.

En ese sentido, ha explicado que se ha encargado la elaboración de un borrador de manifiesto a favor de la consulta que sea compartido por los miembros del Pacte Nacional pel Dret a Decidir para conseguir apoyos al referéndum.

OPERACIÓN DIÁLOGO

Sobre la operación diálogo del Gobierno, ha negado que exista y ha dicho que "quiere dar lecciones de diálogo quien no lo practica ni por casualidad", ya que el Ejecutivo central incumple repetidamente los acuerdos que alcanza con Catalunya, ha asegurado.

La consellera ha dicho que no hay fecha para las reuniones entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, y los vicepresidentes Soraya Saénz de Santamaría y Oriol Junqueras, y ha reiterado que Puigdemont no irá a la reunión de presidentes autonómicos porque "no ha cambiado nada".