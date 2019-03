Mujeres del PP dicen que el manifiesto busca "dividir" y defienden un feminismo "positivo e integrador"

Varias dirigentes del PP han coincidido este jueves en expresar su rechazo al manifiesto de la Comisión 8M Madrid con motivo de la manifestación que se celebrará en el Día Internacional de la Mujer asegurando que ese documento busca "dividir" y "politizar" esa jornada. Tras apelar a un "feminismo positivo e integrador", han subrayado que ese documento "excluye" a las mujeres que no son de izquierdas y han acusado a la "izquierda política" de querer "manipular" las reivindicaciones del 8 de marzo.

Así se han pronunciado Andrea Levy, Marta González, Isabel Ayuso e Isabel Bonig después de un acto del PP en Madrid con candidatas autonómicas y municipales de la formación y en el que Pablo Casado ha confirmado que no acudirán a esa manifestación del 8 de marzo porque el manifiesto que se ha presentado es, a su juicio, "inadmisible".

Casado y las dirigentes del PP han posado ante los medios de comunicación con paneles en los que se podía leer los logros cosechados por los Ejecutivos de Mariano Rajoy y José María Aznar en materia de igualdad, conciliación, teletrabajo o lucha contra la violencia de género. Después han dado la vuelta a las pancartas y en ellas se podía leer: "No hablamos por ti, hacemos para ti".

LEVY: MANIFIESTO QUE "EXCLUYE" Y "DISCRIMINA"

Al término del acto, en declaraciones a los periodistas, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado que el manifiesto del 8M lo que hace es "excluir y discriminar" a las mujeres que no son de "izquierdas" en España y que también quieren ser "legítimas defensoras de esa igualdad real entre hombres y mujeres". A su entender, ese no es el "espíritu del feminismo ni del 8 de marzo".

"El PP no puede participar de una manifestación que, en lugar de hacer del feminismo una causa común y compartida por todos, hombres y mujeres, lo que hace es empequeñecer y discriminar, señalando y etiquetando a las mujeres porque no son de izquierdas", ha proclamado.

Por eso, Levy ha dicho que la "izquierda política" debería plantearse la "manipulación que está haciendo de la causa feminista" y si eso "engrandece" y hace que "más mujeres compartan la reivindicación" que saldrá del 8 de marzo "o al revés, hace de un feminismo excluyente una causa menor y mucho más pequeña".

GONZÁLEZ: "UNA DECISIÓN QUE TOMAMOS CON TRISTEZA"

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, quien ha señalado que le parece "muy poco sensato" que se pretenda "manipular las reivindicaciones del 8 de marzo" que comparten "todas las mujeres y muchísimos hombres a favor de una serie de colectivos antisistema".

Tras asegurar que el manifiesto recoge alegatos "poco recomendables" y "nada aceptables", ha explicado que el PP ha decidido al final no acudir a esa manifestación del 8 de marzo cuando tenía "previsto hacerlo". Este miércoles, fuentes del partido anunciaron la asistencia de Cuca Gamarra, Marta González, Andrea Levy y Mari Mar Blanco, pero a última hora de la tarde difundió un comunicado confirmado que no irían tras conocer el "manifiesto partidista y politizado".

"Es una decisión que tomamos con tristeza porque el 8 de marzo es una fecha que debe unir a todas las mujeres en reivindicaciones justas, constitucionales y legitimas y por tanto, nos parece que esa apropiación del 8M por parte de unos en detrimento de una gran mayoría es algo realmente triste", ha resaltado González.

AYUSO ADMITE DEBATE INTERNO SOBRE LA MANIFESTACIÓN

Por su parte, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Día Ayuso, ha señalado que ella "desde el principio" dijo que no iría a esa manifestación porque no lo ha hecho "nunca". "Y en mi vida he hecho huelga", ha apostillado, para añadir que cada una deciden en libertad como quiere celebrar el 8 de marzo.

"Respeto a quien quiera ir a esa manifestación y animo a que quien quiera ir vaya, con el máximo respeto, pero también pido el mismo respeto para aquellas mujeres que quieren celebrar ese día de otra manera", ha proclamado, para agregar que la "izquierda" intenta politizar y dividir" y "ahora pretende dividirles "entre mujeres buenas y malas".

Al ser preguntada si ha habido debate interno sobre la asistencia o no a esa manifestación, Ayuso ha respondido que "eso parece". "En todo caso, yo desde el principio decidí que no iba a ir", ha abundado. Dicho esto, ha asegurado que sus compañeras "querían ir con la mejor de sus voluntades" pero si se va "politizar" esa manifestación y se va a "dividir entre buenos y malos", "parece lógico" que el PP decida no acudir al final.

BONIG: "NO ACEPTAMOS LECCIONES DE LA IZQUIERDA"

Por su parte, la candidata a la Presidencia de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha lamentado que lo que tenía que ser una jornada de "unión" entre todas las mujeres "acabe siendo un día de enfrentamiento y confrontación". "Si hubieran querido que el PP hubiese estado, perfectamente hubiésemos podido consensuar un manifiesto en el que todos hubiésemos estado a gusto", ha afirmado.

Bonig ha manifestado que el PP defiende un "feminismo positivo e integrador" y ha recalcado que el 8 de marzo no puede ser una "lucha de sexos como si copiaran las réplicas de la lucha de clases". "Las sociedades igualitarias se construyen entre hombres y mujeres", ha aseverado, para advertir de que no aceptan "ninguna lección de la izquierda".