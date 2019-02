Múgica llama a combatir los "nacionalpopulismos enemigos de la libertad, que quieren destruir la Constitución"

José María Múgica, hijo del político socialista asesinado por ETA Fernando Múgica, ha advertido del riesgo de los "nacionalpopulismos" surgidos tanto en Europa como en España, y ha llamado a "combatir a esos enemigos de la libertad que quieren destruir nuestra Constitución y, con ello, nuestras libertades". Además, ha afirmado que "no se puede entender ninguna celebración con quien encarna la idea del mal que asoló el País Vasco a sangre y fuego durante 40 años".

Múgica ha realizado estas afirmaciones en el homenaje que se ha tributado a su padre en el cementerio de Polloe, en San Sebastián, en el 23 aniversario de su asesinato a manos de ETA, en el que también han estado presentes su madre y viuda de Fernando Múgica, Mapi de las Heras, y su hermano Fernando.

La familia ha estado acompañada por una amplia representación del PSE-EE de Gipuzkoa, encabezada por Eneko Andueza, Denis Itxaso, Ernesto Gasco y Marisol Garmendia. Al acto de memoria también han acudido el exprimer ministro de Francia y candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, el hijo del presidente Adolfo Suárez y político del PP Adolfo Suárez Illana, ambos amigos de la familia Múgica, o el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, entre otros.

En su discurso, José María Múgica ha agradecido a los "amigos del PSE, del PP, del PNV" que hayan acudido al homenaje porque, según ha dicho, en este acto de memoria "lo que se trata es de compartir nuestros mejores valores, lo mejor que somos y cuánto humanamente unidos estamos". "Hay amigos de derechas, hay amigos de izquierdas, pero lo más importante es la defensa de cada una de nuestras libertades", ha destacado.

En esa línea, ha evocado la figura del presidente Adolfo Suárez, quien "dijo hace muchos años que el otro español, el que no piensa como yo, el que no tiene mis ideas, el que no tiene mis convicciones religiosas, no es mi enemigo, es necesariamente mi complementario".

Múgica, por otro lado, ha recordado que "la acción criminal terrorista fue felizmente derrotada por el Estado democrático de derecho que nos protege". No obstante, ha incidido en que "las ideas que alimentaron esa acción terrorista, que son ideas de odio, de destrucción, del mal" tienen que ser "siempre combatidas y derrotadas".

"NINGUNA CELEBRACIÓN"

A su juicio, "no se puede entender ninguna celebración, ningún brindis, nada, con quien encarna esa idea del mal que asoló el País Vasco a sangre y fuego durante más de 40 años" porque, de hacerlo, "acabaremos perdiendo nuestro alma y eso no nos lo podemos permitir".

Asimismo, ha recordado que Fernando Múgica era "un hombre de pasión por la libertad", la cual "vivió toda la vida primero combatiendo contra el oprobio de la dictadura del general Franco y después contra el oprobio de la dictadura del terrorismo que hemos padecido aquí durante décadas".

Según ha destacado, "él sabía que la Constitución era nuestro acta de paz y de reconciliación para construir entre todos la mejor España, la concordia". De este modo, ha remarcado que también sabía que "todas las elecciones pasan".

"Es importante que cada quien pueda votar libremente a la derecha, a la izquierda, a quién quiera, pero que al día siguiente, pase lo que pase en las elecciones, sea cual sea el resultado electoral, las gane quien las gane, tenemos que poner por encima de todo el mandato constitucional de la concordia y de la convivencia entre los demócratas para proteger esa Constitución", ha subrayado.

Múgica ha afirmado que su padre conocía también "quiénes son los enemigos de la libertad, quiénes lo fueron en el torturado siglo XX de Europa y español", que son "lo que en el lenguaje de los tiempos actuales se llama nacionalpopulismo".

En su opinión, en España eso significa que "tenemos que combatir a esos enemigos de la libertad que lo que quieren es destruir nuestra Constitución y, con ello, nuestras libertades". Por ello, ha considerado que "este es un objetivo en el que cualquier ciudadano libre, de la izquierda, de la derecha, de lo que piense, tiene que participar".

Además, ha incidido en que el político socialista fue un hombre con "pasión por la igualdad" y mantenía el "principio radical de que todos los ciudadanos somos iguales" y que "las ideas no pueden prevalecer sobre las personas y no hay territorios ni ideas que puedan justificar que haya personas desiguales".

"Todos somos iguales en esta España democrática y libre que nos queremos", ha afirmado José María Múgica, quien, citando al dirigente del PSOE Alfonso Guerra, ha señalado que "la unidad de España es la igualdad entre los españoles. Tan sencillo, tan democrático".

En ese sentido, sin citar directamente a Cataluña, ha remarcado que "en un Gobierno de leyes ningún grupo de hombres puede asaltar" la Carta Magna. Por ello, ha destacado que esto "solo tiene una respuesta: quien asalta la Constitución se tiene que ver ante el tribunal de Justicia".

VÍCTIMAS

Al término del acto, a preguntas de los periodistas por las declaraciones de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, en las que pedía al presidente del PP, Pablo Casado, que "no utilice a las víctimas del terrorismo para hacer campaña", Múgica ha asegurado que esa "sería la última polémica en la que entraría" en su vida.

"De esas polémicas ha habido muchas, hoy, ayer, anteayer, el año pasado, hace cinco años. Es la última en la que entraría en mi vida porque han sido, además, polémicas lanzadas frente a uno u otro dirigente político. No estoy dispuesto a entrar porque las víctimas del terrorismo son la expresión más dramática, más sufrida y terrible del coste que tuvo para nosotros el combate por la libertad", ha manifestado.