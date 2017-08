Los Mossos han canalizado 263 consultas directas con Europol desde 2016, que han generado más de 1.100 gestiones

Europol ha gestionado un total de 263 consultas de información por petición directa de los Mossos d'Esquadra desde 2016, según consta en los datos, consultados por Europa Press, del fichero SIENA de la Agencia europea. Estas peticiones de información han generado 1.102 gestiones en el ámbito europeo.

La plataforma SIENA es el sistema de intercambio de información seguro que sirve de soporte de inteligencia entre Europol y los Estados miembros, terceros países y otras instituciones, entre ellas las policías autonómicas.

En paralelo existe otro registro de máximo nivel, el SIE, Sistema de Información de Europol, de alto valor desde el punto de vista de la inteligencia europea y al que sólo tiene acceso el personal autorizado de la Policía y la Guardia Civil.

Fuentes de Europol han precisado que los Mossos registraron directamente 103 peticiones de información de inteligencia en 2016 y otras 160 en lo que va de 2017, generando un volumen de interacción que ha alcanzado las 1.102 gestiones en el ámbito europeo.

Los Mossos son los que mayores consultas canalizan de las policías autonómicas en España. En este mismo periodo de tiempo, la Ertzaintza ha registrado en SIENA cinco intercambios de información, la Policía Foral de Navarra dos y Vigilancia Aduanera 50.

Bajo el paraguas de Europol también se ha creado la plataforma de expertos de Europol (EPE). Se trata de una web colaborativa y segura para especialistas en distintas áreas de experiencia en el ámbito de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y con la que se facilita el intercambio de mejores prácticas, documentación, innovación, conocimiento y datos no personales sobre delitos.

Del total de 440 expertos españoles que constan en esta Unidad Nacional de Europol como dados de alta en EPE, 225 son agentes de la Policía Nacional, 114 de la Guardia Civil, 51 de los Mossos y siete de la Ertzaintza.

15 PETICIONES DE LOS MOSSOS PARA SER MIEMBROS DE PLENO DERECHO

Los Mossos son el único cuerpo autonómico que ha solicitado que sus agentes se integren en Europol como expertos de pleno derecho. Concretamente tramitaron ocho propuestas en 2016 y siete en este año. No obstante, fuentes de Europol recuerda que "hasta el momento no ha sido seleccionado para la plantilla ningún miembro de las autoridades nacionales competentes que no sean Policía Nacional o Guardia Civil".

Tanto las cuestiones de personal como las solicitudes para la celebración de reuniones operativas (cuatro han solicitado los Mossos en 2017) o de seminarios (han participado en dos) se canalizan desde la Unidad Nacional de Europol, cuyas competencias gestiona en España la Policía Nacional.

PROPONEN ACCESO LIMITADO A SIE Y SIENA

"En el último semestre se ha incrementado el uso del canal de Europol por parte de Policías Autonómicas y Vigilancia Aduanera, especialmente en lo que se refiere a peticiones nacionales", aseguran las fuentes de la agencia, que subrayan como "carencia" el que no existan normas claras de procedimiento sobre la participación de policías autonómicas en reuniones operativas, seminarios u otros eventos fuera de España o celebradas en Europol. De hecho reclaman que se facilite el "acceso limitado" a los sistemas SIE y SIENA.

En el contexto actual y bajo el marco normativo en vigor, Policía Nacional, Guardia Civil, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) y las policías autonómicas forman parte de las autoridades competentes que pueden usar el canal Europol a través de la Unidad Nacional de Europol (UNE), adscrita a la División de Cooperación Internacional.

La UNE tiene la misión de canalizar y supervisar la cooperación técnica y operativa con la Agencia Europol en el marco de las disposiciones de la Unión Europea que regulan su funcionamiento.

La UNE cuenta con una oficina central en Madrid y una oficina de enlace en la sede de Europol en La Haya. En la oficina central, según las citadas fuentes, desempeñan sus funciones personal de Policía Nacional (un número que oscila entre 30 y 50 personas); personal de cuerpos generales (administrativos y traductores) y de Guardia Civil (1 comandante, 1 teniente, 3-4 Guardias), los cuales dependen funcionalmente de la UNE.

En la oficina de enlace de La Haya trabajan 6 Policías Nacionales y 4 Guardias Civiles, bajo la dirección de 1 miembro de la Escala Ejecutiva de Policía Nacional (total: 11 efectivos).

Asimismo adscritos a la División de Cooperación Internacional desempeñan tareas de enlace: 3 funcionarios de Mossos D'Esquadra; 3 Ertzaintzas y 1 Policía Foral, con los que se mantiene contacto habitual para la gestión de los intercambios y contactos que se llevan a cabo en la UNE y que afecten a estos cuerpos policiales. En breve se espera la incorporación de un enlace de DAVA.

114 APORTACIONES DE POLICÍA NACIONAL Y 2 DE MOSSOS AL SIE

El Sistema de Información de Europol (EIS en inglés o SIE en español) es la base de datos central de información criminal e inteligencia que cubre todas las áreas de mandato de la Agencia, incluido terrorismo.

Con carácter general las plantillas de Europol y las Unidades Nacionales tienen acceso directo a todos los datos almacenados en el sistema, pero los propietarios de estos datos pueden limitar el acceso caso por caso.

En relación con el tipo de datos introducidos, la policía nacional ha introducido un total de 287 registros, de los que 112 lo son con categoría de delito de terrorismo. Se trata de una grabación sobre ETA y 111 sobre Foreign Fighters o personas que han pasado por los dominios de DAESH.

La Guardia Civil ha realizado 30 registros en seis meses de 2016, pero ninguno relacionado con el terrorismo. Mientras que los registros con información aportada por los Mossos ha sido de 13, de los que 2 son relativos a delitos de terrorismo. En total, entre Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, se han realizado 114 aportaciones a ese registro de máximo nivel de Europol.

"Los Mossos, en sus solicitudes de intercambio de información o peticiones nacionales, suelen incluir solicitudes de consulta y grabación de datos de investigaciones en bases de datos de Europol, incluido SIE", explican a Europa Press fuentes de la agencia.