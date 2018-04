Moreno está "preparado para gobernar" y defiende el "voto útil" del PP-A frente a Cs para "romper el muro del PSOE"

En su intervención en la clausura de la Convención Nacional del PP, Moreno ha asegurado que el PP-A "ha ido ganando mejorando", hasta convertirse en "un partido fuerte y dispuesto a hacer muchas cosas y dar la batalla", de manera que considera que el PP en Andalucía "está preparado para gobernar".

Ha añadido que, frente a la "soberbia" del PSOE, el PP "trabaja con realismo, humildad para conseguir la confianza de todos los andaluces", por lo que ha lanzado un mensaje de "rebeldía" y "optimismo" frente a "una situación que no nos merecemos los andaluces".

"Los andaluces tenemos capacidad y potencialidad para liderar España", ha aseverado, y ha agregado que el PP "tiene los equipos necesarios para transformar la realidad, por lo que va a salir en las próximas elecciones autonómicas a ganarlas para todos los andaluces". "Vamos a cambiar la resignación por coraje y tesón", ha añadido.

Moreno, quien lamenta la "apatía, resignación y falta de ambición por esta tierra" del PSOE, ha recordado que los socialistas "han gobernado con todos, PA o IU, y han gobernando con el sostén de Ciudadanos".

En ese sentido, ha recordado que Ciudadanos "se presentó en marzo de 2015 con el lema 'Cambio', y dos meses después lo ha sustituido por 'Más de lo mismo', convirtiéndose en apoyo de recetas trasnochadas". "Eso es Ciudadanos, y que los andaluces lo sepan y valoren bien cuando tengan que coger la papeleta dónde está el voto útil", ha aseverado.

"El futuro es para los valientes y el PP va a conquistar ese futuro, va a salir a ganar y a construir una Andalucía nueva", ha apuntado Moreno, quien ha resaltado que cuenta con el apoyo del PP nacional.

Moreno, quien ha recordado que en los años como presidente del PP-A lleva recorridos 300.000 kilómetros en furgoneta "500 veces de una punta a otra de Andalucía", ha rechazado los "tópicos" sobre los andaluces "que están llenos de talento, capacidad, son valientes y da mucho más de lo que reciben" y ha apuntado que en este tiempo, muchos andaluces "nos piden que el PP derribe el muro del PSOE en Andalucía", donde "hay una burocracia y una desidia que ahoga el talento de los andaluces".

"Esta tierra es un fórmula 1 pero tenemos un mal piloto; tiene un potencial como no lo tiene otra tierra, tiene historia, capacidad, pero el socialismo lleva levantando el muro para que no vean ni veamos que hay otra Andalucía", ha añadido Moreno, quien considera que el PSOE "ha perdido la ambición y la ilusión por mejorar en esta tierra".

Moreno ha criticado la "desfachatez" de los socialistas al criticar los Presupuestos Generales del Estado "cuando la Junta dejó sin gastar 1.700 millones en políticas de inversión productiva y ha perdido en los últimos cuatro años 3.000 millones para políticas activas de empleo".

"Cómo no se le cae la cara de vergüenza al criticar a un Gobierno que le pone 1.500 millones sobre la mesa cuando ellos no son capaces de cumplir con sus obligaciones", se ha preguntado Moreno, para el que el socialismo "está agotado".

Moreno ha pedido al PSOE que "no se ponga más de ejemplo de gestión al PSOE de Andalucía, que lleva casi 40 años, supuestamente progresista, pero con una sanidad tremendamente deteriorada, con una lista de espera donde 63.000 andaluces están pendientes de intervención quirúrgica, y en una comunidad que menos invierte por habitante en sanidad"; o con una educación "con profesionales quemados, con 142.000 jóvenes que no han tenido posibilidad de encontrar plaza de formación profesional". "Que el PSOE no dé más lecciones en políticas sociales al PP, porque ellos son incapaces de sacar adelante sus servicios sociales", ha aseverado.

Frente a esos datos, Moreno ha recordado el "paquete de reformas" del PP "que va a acabar con el hecho de que los andaluces sean los que más impuestos pagan, que harán a Andalucía una tierra más atractiva la para la inversión", recordando la promesa de creación de 600.000 empleos en la Comunidad, así como su promesa por que los profesionales sanitarios andaluces "tengan su sueldo equiparado al resto de España, pues ahora son los que menos cobran".

APOYO DE RAJOY

Ha agradecido la "lealtad" y "sensibilidad" de Rajoy hacia Andalucía "pues ha sido el mejor aliado para nuestra tierra".

Moreno, en su intervención, ha respaldado la candidatura de Beltrán Pérez a la Alcaldía de Sevilla, recordando a sus predecesores, como Soledad Becerril o Juan Ignacio Zoido --quien saludó al recibir una ovación--, de manera que "cuando mejor ha funcionado esta ciudad es cuando ha habido alcaldes del PP, por lo que cree que ahora Beltrán Pérez "devolverá a Sevilla todo su esplendor, pues es una ciudad cargada de potencialidades y posibilidades, que necesita un capitán con pasión por esta ciudad e innovación, para que Sevilla vuelva a ser una gran ciudad".

Sobre Rajoy, del que ha valorado su talla "política y humana", Moreno ha resaltado que, "a diferencia de otros líderes políticos nacionales, puede hablar de España y su diversidad sin cambiar una coma de su discurso, es un presidente sin ningún tipo de doblez, sensato y que da oportunidades a todos los españoles; el es presidente de todos los españoles por encima de cualquier otro interés electoral, y de eso no puede presumir todo el mundo".

Moreno, quien ha calificado de "rotundo éxito" la Convención celebrada en Sevilla, considera que ésta "nos ha conformado como un partido fuerte y unido". "No hemos venido a hacer equilibrios juegos de manos, esto es un partido, no un espectáculo de variedades, sabemos lo que somos desde hace muchos años", ha aseverado Moreno, quien define al PP como "el partido que sacó a España de las dos peores crisis económicas y sociales, consecuencia de los gobiernos socialistas, y que ha encarado el terrorismo de ETA con determinación, derramando muchas lágrimas, y ha hecho frente a la locura del independentismo, ganando la batalla contra los quieren romper España".

Moreno ha lamentado que ciertos dirigentes políticos "quieren ser presidentes, pero ponen asteriscos al lado de la palabra España, y hay que leer a pie de página, y nosotros tenemos las ideas muy claras, para lo bueno y para lo malo".

"Defendemos la maravillosa diversidad de España bajo el marco de convivencia de la Constitución, y es un partido de progreso, de libertades, de clase media, que no cambia de opinión cada día ni coge el camino más fácil o más corto, buscamos el camino que lleva al bienestar de los ciudadanos, desde la humildad, luchando contra las adversidades; y somos el único partido que antepone el interés general al interés particular, y si para que gane España tiene que perder el PP, ganará España aunque tenga que perder el PP", ha aseverado Moreno.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

El acto ha comenzado con un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, donde, en una silla vacía, María del Mar Blanco y Teresa Jiménez Becerril, hermanas de los concejales asesinados por ETA Miguel Ángel Blanco y Alberto Jiménez Becerril, han depositado un ramo de flores en un asiento vacío, mientras una pantalla proyectaba los nombres de los militantes populares asesinados por ETA en toda la historia".

"Aunque no estés aquí siempre tendrás tu sitio", ha apuntado un vídeo de fondo, que valoraba la "defensa de la libertad" y "valentía" de los asesinados, sobre los que han asegurado que su recuerdo "sigue vivo en los corazones". "Nunca nos vamos a rendir, lo que aquí nos une también es por ti, siempre habrá justicia, memoria y dignidad", se ha dicho en el homenaje, arropado por un aplauso generalizado de los asistentes.