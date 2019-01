Moreno promete un gobierno de cambio para la transición frente a quienes intentan "desestabilizar"

Durante su discurso en la primera sesión del debate de investidura que se celebrará este martes y miércoles ante el Pleno de la Cámara andaluza, Moreno ha advertido de que "nadie pierda el tiempo" en intentar desestabilizar al nuevo gobierno y ha indicado que fomentar la crispación y la división social, "aparte de una grave irresponsabilidad va en contra de los principios de libertad y concordia consagrados en la Constitución".

El dirigente 'popular', que ha considerado "natural" que haya resistencia en todo proceso de cambio, ha destacado que, en este caso, "es la que de aquellos que temen perder la posición cómoda que han ostentado durante casi cuatro décadas, incapaces de concitar una mayoría alternativa a la que me propongo liderar".

Asimismo, Moreno ha dicho que esperaba de aquellos grupos a los que durante esta legislatura les toca estar en la oposición, "si no cortesía, al menos el respeto institucional, el mismo que mi grupo y yo les hemos dispensado estos años". "Pero no ha sido así fomentando escraches en actos institucionales como este", ha lamentado el 'popular', quien ha pedido que "nadie se lleve a engaño ni pretenda engañar a nadie porque quienes han marcado este nuevo tiempo han sido los andaluces".

Para Moreno, "la política de titular frente a la gestión es un intento de esconder carencias y falta de proyectos, que no caben personalismos cuando del bienestar común se trata; el reformismo debe ser clave en la salvaguarda de derechos y oportunidades; y la ética se practica, no sólo se predica".

Así, tras defender que éste "no es un pleno más de investidura del presidente de la Junta de Andalucía, sino algo mucho más trascendental", el presidente del PP-A ha hecho hincapié en que el pueblo andaluz ha votado el cambio "y nosotros, como sus dignos y legítimos representantes, estamos obligados a cumplir ese mandato expresado en las urnas el pasado 2 de diciembre".

Ha expresado su agradecimiento a los andaluces "por abrir las puertas y ventanas al cambio, a la renovación y a la esperanza", y se ha presentado "con la fortaleza de quien sabe que los andaluces han expresado en las urnas de forma inequívoca su voluntad de cambio, pero también con humildad, consciente de la tarea que todos afrontamos y consciente también de que necesito el apoyo de la mayoría de este Parlamento".

"DIÁLOGO SIN CORDONES SANITARIOS"

Moreno, que ha subrayado que el pueblo andaluz además de cambio, también ha votado diálogo", ha sostenido que "un gobierno de cambio, nos obliga a entendernos, a hablar entre todos, a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía; sin complejos, sin prejuicios, sin cordones sanitarios".

Ha dicho ser consciente de que el gobierno de coalición que PP-A y CS han acordado no cuenta con la mayoría absoluta de este Parlamento y, por ello, como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha alcanzado un acuerdo de investidura con el partido político Vox para alcanzar el cambio y dotarlo de estabilidad.

"Quiero ser un presidente reformista y para hacer reformas y para que éstas den sus frutos se necesita tiempo y apoyos suficientes. En una palabra, diálogo", ha manifestado Moreno, antes de comprometerse a que su gobierno sea "el del diálogo", mostrándose dispuesto "a hablar con todos". "No renuncio a hablar con nadie", ha garantizado el 'popular', quien citando a Suárez, ha dicho que "soy una persona normal y voy a gobernar desde la normalidad".

Para Moreno, en esta sesión de investidura se decide si se quiere llevar a cabo un cambio de ciclo. "Si recibo el respaldo de esta Cámara, Andalucía hará su propia transición a la alternancia política, como han hecho con normalidad todas las demás regiones de España después de la Transición", ha explicado el 'popular'.

"LA ALTERNANCIA IMPIDE QUE LOS GOBERNANTES NOS CREAMOS ETERNOS"

A su juicio, "la alternancia impide que los gobernantes nos creamos invencibles, intocables y eternos, previene que acabemos confundiendo el interés general con el partidario o que fijemos objetivos de supervivencia personal en lugar de superación colectiva.

Así, tras defender que "nadie puede tenerle miedo a la democracia", Moreno ha propuesto un cambio "conciliador y real". "El cambio debe ser un revulsivo para una Andalucía que lleva demasiado tiempo ralentizada, en manos de una clase dirigente acomodada a estar en el poder después de tantos años", ha expresado.

No obstante, ha dicho que sería injusto no reconocer que en los últimos 40 años se han hecho cosas buenas en Andalucía. "Siempre lo he dicho y nunca lo negaré", ha advertido Moreno, para quien Andalucía ha progresado en términos absolutos en muchos ámbitos, "pero nuestros servicios públicos siguen sufriendo graves carencias, acentuadas en la última década por la gestión de gobiernos anteriores".

CITA A SUÁREZ, KENNEDY Y MACHADO

Para el candidato a la Presidencia de la Junta, "la estrategia basada en hacer lo mínimo creyendo que el cambio jamás se produciría, ya no daba más de sí. La sensación de final de ciclo, como la sombra del ciprés, era alargada. Y el final del ciclo ha llegado.Señorías, el cambio ha llegado a Andalucía".

Moreno, que ha citado durante su intervención a importantes personalidades como Adolfo Suárez, John Fitzgerald Kennedy o Antonio Machado, ha dicho que lo que se propone el nuevo gobierno es "algo parecido a una Transición, y que como Suárez "no puedo asegurar soluciones inmediatas a todos los problemas ni que de la noche a la mañana se satisfagan todas las reivindicaciones, incluso las de estricta justicia, pero sí puedo comprometer y comprometo mi esfuerzo, mi honor y mi fe en Andalucía".

Ha asegurado que si la Cámara andaluza así lo decide, "a Andalucía llegará de manera inminente un cambio de estilo, de forma y de gestión que podrá resumirse en varias palabras: respeto, honestidad y determinación". "Respeto hacia los ciudadanos, honestidad en mi trabajo diario, poniendo mi mejor saber y entender al servicio de todos, para procurar a los andaluces una vida mejor, y determinación, siendo un reformista radical, pero con la máxima participación y consenso posibles", ha explicado.

Así, ha garantizado que el nuevo gobierno viene "con los brazos abiertos, las camisas remangadas y las manos tendidas para un trabajo arduo que haremos en común, con el espíritu de la concordia, con tesón, porque creemos en nosotros, creemos en Andalucía y porque la voluntad mueve montañas". Según ha precisado, "no hemos venido a demoler lo que se haya hecho bien sino a levantar un nuevo porvenir".

Según ha relatado, el cambio que propone es un cambio "real, un cambio de verdad, pero un cambio conciliador porque el tiempo de las verdades únicas ha terminado". "Mi gobierno no excluirá a nadie, porque a nadie excluye la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que serán los únicos límites de nuestra acción de gobierno", ha indicado.

"Vengo a cumplir un sueño colectivo y llego con el ejemplo de los que entregaron su vida al servicio a los demás; llego con el recuerdo de quienes soñaron con este cambio y partieron de aquí sin verlo y llego con la memoria de quienes derramaron su sangre y entregaron su vida por la libertad y la democracia", ha indicado.

Ha cerrado su discurso prometiendo gobernar para todos los andaluces "sin distinción de ideología" y asegurando que "el cambio es ley de vida, si el futuro es el cambio, podemos decir que hoy comienza el futuro de Andalucía".