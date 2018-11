Moreno cree que Susana Díaz "repetirá el error" de las primarias por "vender la victoria" antes de ir a las urnas

Así lo ha señalado Moreno en su intervención en un acto de Nuevas Generaciones de Andalucía celebrado en Sevilla, en el que, entre otros representantes 'populares', ha participado también el presidente del PP, Pablo Casado, y que se ha celebrado en los Jardines de Cristina, frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

Moreno ha acusado a Díaz de "vender la piel del oso antes de cazarlo", y ha remarcado que la dirigente socialista hace un año "perdió estrepitosamente" en las primarias para liderar el PSOE y le va a "volver a pasar el próximo 2 de diciembre". Así, el líder del PP-A ha pedido a la presidenta de la Junta que "no adelante acontecimientos y respete el veredicto de los andaluces en las urnas".

Moreno ha criticado esta actitud como la del "socialismo soberbio, que quitaría las urnas directamente, para qué iban a hacer elecciones si aquí ya tienen un ganador, si éste es el cortijo del Partido Socialista", ha comentado.

Para el candidato del PP, Susana Díaz sigue con "los mismos lemas" del expresidente de la Junta Manuel Chaves "de hace 20 años, pide que no ataquen a Andalucía a los que condenan su gestión y todavía no le he escuchado ni una sola propuesta, ni una sola palabra sobre si está de acuerdo con la actuación de su partido en España a través de Pedro Sánchez", ha agregado.

Además, Moreno ha pedido a la organización juvenil Nuevas Generaciones "una gran revuelta cívica para ayudarme a despertar Andalucía, a mover y a zarandear las conciencias de los andaluces".

"Tenemos que mostrar nuestro orgullo y rebeldía ante una situación injusta con los jóvenes andaluces que tienen que emigrar para buscar un futuro mejor. 142.000 jóvenes no han tenido opción a la FP, porque un gobierno vago, perezoso, incapaz de poner a Andalucía en su sitio", ha enfatizado Juanma Moreno.