Moreno augura adelanto electoral porque "no se fía" de Susana Díaz y preparará autonómicas y locales "conjuntamente"

"No me fío de Susana Díaz; viendo su recorrido histórico no es para fiarse", ha afirmado el líder de los 'populares' andaluces ante la primera reunión del año de la Junta Directiva Autonómica del PP-A, en la que también ha intervenido la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Moreno, que ha insistido en que la palabra de Susana Díaz tiene "escaso valor y así lo dicen sus exsocios de IULV-CA", ha recordado que la presidenta de la Junta dijo en septiembre de 2014 que no adelantaría las elecciones "pero cuatro meses después, justo después de aprobar el Presupuesto con IULV-CA, disolvió el Parlamento".

Ante ello, el líder del PP-A ha indicado que su partido inicia 2018 con "el horizonte en las autonómicas" para estar "preparado" para "ganar y gobernar". Así, los 'populares' andaluces van a trabajar conjuntamente en la preparación de las elecciones autonómicas y las municipales.

Su previsión es tener cerradas todas las candidaturas para las locales en el primer trimestre del año. Entre enero y febrero, el Comité Electoral Autonómico aprobará los candidatos de municipios menores de 20.000 habitantes; en febrero se cerrarán los de más de 20.000 habitantes y en este trimestre se cerrarán los de las capitales de provincia, ha explicado Moreno.

