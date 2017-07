Moreno sobre el impuesto de sucesiones: "O lo quita Susana Díaz o lo quito yo desde la Presidencia de la Junta"

Así se ha pronunciado el líder del PP-A durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, reunido en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, donde ha afirmado que este tributo "es una batalla que ha perdido la Junta y la han ganado el conjunto de los andaluces" porque "es un impuesto que está muerto".

De esta manera, ha garantizado que el PP-A seguirá defendiendo su bonificación "cuantas veces haga falta" en el Parlamento, cuando ha dicho que se le "cae el alma a los pies viendo a hombres y mujeres salir llorando de un Parlamento cuando la izquierda dice 'no' --a la última proposición de ley que llevó el PP-A para bonificar este impuesto--, después de estar trabajando toda su vida y viendo que su patrimonio desaparece".

"Vamos a bonificar el impuesto, si no lo hace ella tendrá que ver como yo me cargo el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía", ha sostenido Juanma Moreno, antes de afirmar que "o lo quita ella, o lo quito yo" porque, ha agregado, "es un debate que ganan los andaluces y no tiene sentido prorrogar más su sufrimiento".