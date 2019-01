Moreno avisa a Susana Díaz que "ya veremos quién acaba de portavoz del PSOE" esta legislatura

Así lo ha apuntado Moreno en su réplica a Susana Díaz en el debate de investidura que desde este martes se celebra en el Pleno del Parlamento andaluz, y donde ha querido dejar claro que quien "manda en el PP andaluz" es él, "para que usted lo sepa", le ha dicho a la dirigente socialista.

Ha dicho que ve "desubicada, desorientada y cargada de inercias del pasado" a Díaz y que no tiene "legitimidad política" para criticar el acuerdo PP-Cs, por no haber respetado la lista más votada en otras elecciones autonómicas ni en comicios municipales, "donde nos han arrebatado la alcaldía de decenas de municipios". "No puede poner ni una coma a lo que va a suceder hoy", ha advertido.

Ha destacado que durante "años y años" el PP ha ganado elecciones en muchos rincones "y nos han mandado a la oposición, cuestión que hemos soportado sin el menor comentario, pese a pactos espurios".

Tras afirmar que ha visto a Díaz "más serena" pero sin hacer "la más mínima autocrítica", le ha recordado que en la pasada legislatura acudió al Palacio de San Telmo para hablar de un posible acuerdo de investidura y le hizo una oferta a la dirigente socialista "para respetar la lista más votada en las municipales". "Y la respuesta fue que se fue corriendo a pactar con Podemos para arrebatar alcaldías", ha apostillado, recordando también que el líder del PP, Pablo Casado, propuso recientemente un pacto similar, rechazado por el PSOE.

Moreno ha criticado que Díaz le haya reprochado hablar de la Transición en su discurso de investidura. Según ha indicado, son muchos los ciudadanos que comparten que la Transición no se ha complicado hasta que no ha habido alternancia en todas las comunidades. Y es que, en su opinión, la competencia entre partidos hace que los gobiernos mejoren, y cuando no se compite "hay inmovilismo".

El líder del PP-A, que se ha mostrado convencido de que "era cuestión de tiempo" que llegara un cambio de gobierno porque estábamos ante un final de ciclo, ha garantizado que su Ejecutivo va a ser "fuerte y valiente" porque los andaluces "la ilusión de cientos de miles de andaluces que se han cansado nos da fuerza".

En relación a las críticas de la dirigente socialista sobre que el acuerdo PP-Cs se ha firmado "a 500 kilómetros de Andalucía", Moreno ha respondido que eso se llama "negociación coordinada porque nos hablamos con los compañeros de Madrid y es algo que no pasa en su formación". Si bien, ha insistido en que los acuerdos se firmaron en el Parlamento "con luz y taquígrafos".

Algo que, según ha destacado, no puede decir de las negociaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "que se negocian a 1.000 kilómetros de Andalucía, en una cárcel y negociando con personas que no son de fiar, sino con quienes quieren romper España y con los amigos de ETA".

Así, tras animar a Díaz a que denuncie las negociaciones "oscuras y opacas" de Sánchez, ha considerado "asombroso" ver cómo Susana Díaz "alerta de inestabilidad". "¿Usted me lo dice? Habría que inspirarse en Bécquer y decir ¿Qué es inestabilidad?", ha apuntado Moreno, refiriéndose con sorna a uno de los versos del escritor sevillano.

DÍAZ, "EXPERTA EN CREAR INESTABILIDAD"

Así, ha reprochado a Díaz que no haya sido capaz de agotar ninguna de las dos legislaturas en las que ha presidido el Gobierno andaluz y que quisiera "cambiar Andalucía por Madrid". "Durante un año y medio toda su atención estaba depositada en una ilusión individual, ser secretaria general del PSOE, y para ello se paralizó toda la administración", ha señalado Moreno.

De otro lado, Moreno ha dicho a Díaz que debería haberse leído de manera íntegra el acuerdo de gobierno firmado entre PP-A y Cs, "que no es una enciclopedia universal", ya que está diciendo "cosas que no han sucedido". Así, ha afeado que la líder socialista pretenda hacer la oposición "moviendo el fantasma del miedo que tantas y tantas veces ha sacado el PSOE".

"No viene el coco a comerse los derechos de los andaluces", ha advertido el candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, quien ha garantizado que su partido viene a trabajar "honrada y honestamente por Andalucía".

"Usted puede optar por dos caminos, escoger el camino del acuerdo, del diálogo y de una oposición razonable u optar por una oposición más dura, frontal y estéril", ha manifestado, añadiendo que él trabajará "por y para los andaluces, tengo la puerta abierta y la mano tendida a los grupos, incluida usted", ha zanjado.

De otro lado, ha aprovechado la presencia del secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la tribuna de invitados durante el debate para agradecerle su "importante labor" en la negociación de los apoyos para su investidura y su "compromiso con el PP andaluz".

En esa línea, Moreno ha defendido que "siempre" que ha pedido ayuda a su partido a nivel nacional ha tenido "la suerte de contar con unos leales compañeros que siempre están a mi lado, cosa que usted no puede decir", le ha trasladado a Díaz.

Así, el líder del PP-A ha comentado que "hay muchos en la calle Ferraz -en alusión a la sede del PSOE-- que están señalándole la puerta" a Susana Díaz, y "ya hay alcaldes socialistas que no quieren que usted les acompañe en campaña" electoral. "Ya veremos cómo empieza la legislatura y quién acaba de portavoz en el PSOE", ha agregado.

LOS SUELDOS DEL PRESIDENTE Y CONSEJEROS SERÁN LOS MISMOS

En su segunda réplica, Moreno ha señalado que los sueldos del presidente de la Junta y de los consejeros van a ser "exactamente los mismos" que los actuales, con la "diferencia" de que habrá una "notable rebaja de altos cargos".

Moreno ha indicado que "durante demasiado tiempo" ha visto cómo "la única excusa" del Gobierno de Susana Díaz a su "falta de gestión era el Gobierno del PP de Rajoy" y su "enorme maldad", hasta que el socialista Pedro Sánchez, "íntimo enemigo" de la secretaria general del PSOE-A, venció en la moción de censura que presentó y a partir de ahí la actitud de la presidenta de la Junta se tornó en "dócil" y eso le puso "en el espejo de sus propias contradicciones".

Ha criticado que el asunto de la financiación autonómica "dejó de ser un problema de la noche a la mañana" y "de buenas a primeras ya no era prioritaria".

Además, Moreno ha subrayado que, en 2012, pese a que el PP no pudo gobernar pese a ganar las elecciones andaluzas, "no organizó, planificó ni financió ninguna manifestación el día de la investidura".

También ha indicado que "la experiencia ha demostrado que los cordones sanitarios no son buenos", y que él no cree en ellos salvo para quienes "legitiman la violencia", y ha acusado a Díaz de "faltar a la verdad" al intentar "trasladar a la sociedad" la idea de que "viene una apisonadora a demoler los derechos de la mujer", cuando eso es "categóricamente incierto, y nada le da derecho a situar a la mujer andaluza como víctimas del cambio".

Frente a ello, Moreno ha defendido que "las mujeres son protagonistas de esta nueva etapa que iniciamos hoy y van a ser las grandes beneficiadas". "Mi gobierno nace al servicio de las mujeres andaluzas pero nunca para servirse de ellas", ha agregado.

Finalmente, el líder del PP-A ha rechazado "lecciones" de Díaz, aseverando que "la humildad ha derrotado a la soberbia", y le ha indicado que ahora que pasa a la oposición tiene "la enorme oportunidad de empaparse de Andalucía, de la que ha sufrido su gobierno, la que no se ve desde el coche oficial, a la que le ha dado la espalda en los últimos años", y le ha reiterado que está "dispuesto a dialogar, acordar y entenderme por el bien de Andalucía".