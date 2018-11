Moreno echa en cara a Susana Díaz "la ensalada territorial" del PSOE y que Sánchez la haya "silenciado"

Así se han pronunciado durante su intervención en el debate electoral celebrado en la noche de este lunes en Canal Sur Televisión, en el marco del bloque dedicado al 'Reto territorial. Andalucía en el Estado de las Autonomías', el último de los cuatro bloques que han conformado el debate.

Moreno ha recordado que los partidos representados en el Parlamento, a excepción de Cs, acordaron reclamar al Gobierno de la Nación 4.000 millones para la financiación de Andalucía y que esa "exigencia permanente" de Susana Díaz durante la pasada legislatura se ha convertido en un "olvido" cuando ha llegado Pedro Sánchez a la Moncloa, "mientras que a Cataluña se le da 1.600 millones a Andalucía, cero", ha añadido.

El dirigente 'popular' también ha instado a la presidenta de la Junta a responder a la pregunta de si cree que España es un estado plurinacional, después de que un libro de texto que ha mostrado y que se utiliza en las aulas andaluzas recoja que España es un estado plurinacional, a lo que Díaz ha respondido que "todo el mundo sabe cuál es mi posicionamiento".

Tras dejar claro que no comparte que España sea un estado plurinacional y que así lo ha dicho en "reiteradas ocasiones", la presidenta de la Junta ha respondido, en referencia al libro de texto, que esa definición no puede estar "porque no está en la Constitución y si lo está, es que está mal".

