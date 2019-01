Moreno reprocha a Rodríguez su política de "meter miedo" y le pide abandonar las "trincheras ideológicas"

En su turno de réplica a la intervención de Rodríguez en el debate de investidura que se celebra en el Parlamento andaluz, Moreno ha expresado su respeto por el discurso de la dirigente de Adelante Andalucía, pero ha criticado su "visión estereotipada, alejada de la realidad y de la moderación" que hay en los andaluces, algo en lo que, a su juicio, está precisamente la respuesta al hecho de que esa formación no sea alternativa a casi 40 años de gobiernos socialistas.

Le ha reprochado la "supuesta superioridad de la izquierda" que ha denotado y que realmente no existe, así como su visión llena de "prejuicios, estereotipos y de clichés" sobre el futuro Gobierno andaluz, alejada de la realidad social de esta comunidad.

En cuanto al hecho de que Rodríguez haya manifestado que él va a presidir un Gobierno de ricos, le ha replicado que se sorprendería si conociera el origen de los concejales y de los cargos públicos del PP, donde hay "personas trabajadoras, amas de casa o agricultores, de todo". Asimismo, ha dicho a Rodríguez que no tiene sentido entrar en la batalla de los estereotipos, cuando el líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, tiene un "casoplón de 600.000 euros, con lago artificial".

"Yo no me puedo comprar una casa de 600.000 euros con un lago artificial", ha indicado Moreno, quien también ha hablado del caso del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que no "dio de alta a un trabajador".

Asimismo, el candidato a presidente ha lamentado que Rodríguez esté en la política de "meter miedo" a la población por la llegada del nuevo gobierno, tratando de trasladar un "escenario apocalíptico y de catástrofe que no es real".

Para Moreno, por encima de las "trincheras ideológicas" debe estar siempre la defensa de los intereses generales de los andaluces, y por ello, según ha recordado, el PP-A no tuvo problemas en apoyar iniciativas del PSOE-A o de cualquier otra fuerza política en la pasada legislatura que suponían mejorar la vida de los andaluces.

Por ello, ha pedido a Teresa Rodríguez que tenga "alturas de miras, para estar a la altura de lo que piden los andaluces, que es anteponer sus intereses a los intereses particulares". Le ha recomendado que cuando vea una iniciativa que pueda ser buena para los andaluces, reflexione y la apoye.

Moreno ha considerado que Rodríguez no se ha leído los acuerdos de su partido con Cs y Vox, que son públicos y en los que no hay "letra pequeña". Asimismo, ha augurado una "competencia dura y severa" entre el PSOE-A y Adelante Andalucía "por rivalizar" por quién es la oposición al gobierno del cambio.

"Esa va a ser la batalla que vamos a vivir en esta legislatura, y creo que es un grave error, porque creo que se pueden buscar puntos de acuerdo para mejorar la vida de los andaluces", ha señalado.

Juanma Moreno también ha defendido que la bajada de impuestos por la que va a apostar su Gobierno, que va al tronco del que "consume y produce", y tiene como finalidad que todos los andaluces tengan más dinero en sus bolsillos, y generar empleo, progreso y bienestar.

Ha indicado que su Gobierno sólo persigue mejorar la sociedad andaluza y que los populares tienen experiencia en ello. "Espero que dé ese margen y que desde las diferencias políticas, seamos capaces de buscar algunos puntos de encuentro, que estoy seguro de que si nos lo proponemos, lo podremos conseguir", ha dicho Moreno a Teresa Rodríguez.