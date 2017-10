Moreno (PP)dice que le gustaría no presentar enmienda a la totalidad al Presupuesto y sigue abierto al diálogo con Junta

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, tras mantener una reunión con el Grupo Municipal del PP de Sevilla, Moreno ha dicho que desde su formación se va a explorar la posibilidad de que puedan abrirse "vías de diálogo y búsqueda de puntos de encuentro". "Sería lo razonable y lo deseado por todos los andaluces, pero ahora mismo se me alcanza difícil viendo la actitud que mantiene el socialismo en Andalucía", ha reconocido el dirigente 'popular'.

En este contexto, ha indicado que para que el PP-A no presente enmienda a la totalidad a las cuentas del próximo año "me tienen que dar argumentos y concesiones, y por ahora no hay voluntad ni de diálogo", pese a que su formación ha realizado propuestas "que ha sido contestadas por parte de la presidenta de la Junta con descalificaciones personales". "No hay un mínimo interés en estudiarlas y en buscar puntos en común", ha destacado.

No obstante y tras insistir en que el PP-A "no renuncia al diálogo", Moreno ha explicado que las "líneas rojas" se sitúan en la fiscalidad y en asuntos como la sanidad y la educación. Sobre la primera de estas cuestiones, ha vuelto a reclamar la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del tramo autonómico del IRPF, y la eliminación del impuesto de transmisiones.

En el área sanitaria, el presidente del PP-A se ha referido a la "manifestación masiva" que tuvo lugar este domingo en Granada, donde "decenas de miles de personas han salido a la calle para pedir una sanidad digna, pública y de calidad". "Tenemos un problema grave que requiere un cambio del modelo de gestión", ha defendido Moreno.

Dicho cambio de gestión también se hace extensible al ámbito educativo. Y es que, según ha denunciado Moreno, el sistema actual expulsa a una cuarta parte de los jóvenes, "a los que condena al ostracismo". Si la Junta no asume todas estas cuestiones "será imposible alcanzar un acuerdo", ha concluido Moreno.