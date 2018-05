Moreno (PP) responsabiliza a Susana Díaz y Pedro Sánchez de "los problemas de inestabilidad" que haya en España

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a su homóloga en Andalucía, Susana Díaz, como "los responsables" de "los problemas de inestabilidad, económicos, empleo y bienestar" que se puedan generar en un futuro en España "por culpa de la moción de censura, que solo busca un hueco para Pedro Sánchez".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, ha manifestado que el líder del PSOE busca "salir del rincón en el que se encontraba, arriesgando todo lo que ha construido durante los últimos años el conjunto de la sociedad española".

Por tanto, "todo lo que se ha construido con mucho esfuerzo y sacrificio" para "salir de la grave crisis que había en el año 2011", a su juicio, "se pone en riesgo y tendrá dos responsables: Pedro Sánchez y Susana Díaz".

De este modo, ha apelado "con la máxima contundencia" a la presidenta de la Junta y secretaria general de los socialistas andaluces a que "ponga fin, intente evitar y no se siga por esta senda que puede tener consecuencias desastrosas para la economía, el bienestar y la creación de empleo".

Tras avisar de que "se vive un momento de cierta incertidumbre propiciada por la moción de censura", Juanma Moreno ha subrayado que la misma es "tremendamente irresponsable", porque "va a tener consecuencias directas", de hecho "ya las está teniendo en la economía, el progreso y el empleo, tanto de España, como de Andalucía", ha apostillado.

Y es que, según ha agregado, "desde que se conoció el anuncio de la moción de censura, la prima de riesgo ha pasado de tener 70 u 80 puntos a 140 puntos en el día de hoy, se ha visto como el valor bursátil de entidades financieras ha llegado a perder hasta un 7% y que en la bolsa se han perdido prácticamente 34.000 millones de euros".

Eso significa, en palabras del popular, "que el simple anuncio de la moción de censura ha generado un enorme temor en los inversores, en los mercados y por parte de todos los que vienen a invertir a España".

Además, ha considerado que "se traduce evidentemente en inestabilidad, en pérdida de crecimiento económico y de creación de empleo, y por tanto en ralentizar la economía española y andaluza".

Así, ha advertido de que "se está jugando con cosas de comer", porque "esta moción de censura, que de manera caprichosa, irresponsable y frívola ha presentado Pedro Sánchez, apoyado de manera permanente y sistemática por la secretaria general del PSOE andaluz, va a tener consecuencias y ya las tiene en las cosas de comer", como "en el empleo, el desarrollo y el bienestar del conjunto de los andaluces y los españoles", ha remarcado.

En definitiva, ha sostenido que "Susana Díaz le da cuerda a una bomba de relojería que va a estallar a todos", porque ha argumentado que "evidentemente Andalucía no tendrá estabilidad, si no hay un gobierno fuerte en España", algo que, a su juicio, "es absolutamente fundamental para que los andaluces puedan disfrutar del progreso económico y social de bienestar y seguir con la senda de recuperación económica y creación de empleo".

"DISCULPAS Y PERDÓN"

Por otra parte, y a raíz de la sentencia del caso Gürtel que ha motivado dicha moción de censura, Juanma Moreno ha defendido que su partido ha pedido "perdón en numerosas ocasiones". "Lo ha pedido el presidente del Gobierno, tanto en el Senado, como en el Congreso de los Diputados, lo han pedido ministros y dirigentes", ha señalado.

No obstante, ha apuntado que "si la sociedad lo considera necesario, a nosotros no nos cuesta y, en particular, no me cuesta absolutamente nada pedir disculpas y perdón al conjunto de la sociedad por la situación que asquea a todos de una minoría que ha usado las siglas del partido, que es patrimonio de todos los militantes, en beneficio propio".

Ante ello, ha aseverado que a él no le duele "pedir perdón a los ciudadanos, siempre por algo que ha hecho una minoría". "Pero al mismo tiempo que pedimos perdón, como han hecho los dirigentes del partido en España y en Andalucía, como ya se ha hecho con anterioridad", también ha recordado que "esa minoría representa una minoría muy minoritaria de lo que es una gran formación política que lleva 40 años trabajando en beneficio de Andalucía y España".

Por tanto, "no somos merecedores, los casi 700.000 afiliados del PP, de que se generalice y se nos acuse de cosas que evidentemente no tenemos nada que ver y no hemos hecho", ha mantenido, para aclarar que "en el Gobierno de España no hay absolutamente nadie, ningún miembro que haya sido juzgado", de manera que "son hechos de hace 15 años que están muy limitados y de personas que están fuera del PP", ha añadido.

Mientras, ha afirmado que le gustaría saber "cuándo el PSOE va a pedir perdón por las 150 causas que hay abiertas por corrupción socialista en Andalucía, por muchos de los casos que ha habido en la Faffe, el caso de la Fundación Guadalquivir Futuro, los ERE, los cursos de formación y tantos otros casos donde ha habido irregularidades y corruptelas por parte del PSOE en estos 40 años".

De esta manera, el presidente de los populares andaluces cree que "el PSOE y su presidenta, Susana Díaz, deberían pedir disculpas a los ciudadanos".