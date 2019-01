Moreno dice que PP se ha situado "en el centro" entre Cs y Vox para impulsar el cambio "realista y sensato" en Andalucía

En una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, Moreno ha detallado que el acuerdo al que ha llegado con ambas fuerzas, cada una por un lado, se ha realizado "con audacia y generosidad por parte de todos" con el objetivo "conjunto" de que haya cambio en Andalucía. Por eso, ha rechazado las críticas que han suscitado los acuerdos y lo ha calificado de "pataleta".

Así, ha considerado que es una "pataleta absurda y un disparate colosal" que, por ejemplo, el PSOE critique el acuerdo con Vox cuando desde el propio Gobierno se ha "pactado con los terroristas de Bildu y los que quieren romper la Constitución". "Un partido que ha pactado en prácticamente todos los ayuntamientos con la izquierda radical de Podemos no tiene legitimidad ni argumento para hacer esas críticas", ha añadido.

Concretamente, sobre el pacto con Vox, el candidato popular ha afirmado que en la "estrategia" del partido de Santiago Abascal entró lo de presentar un primer documento con exigencias que "no era razonable" y por esto el PP terminó rechazándolo. Sin embargo, Vox "ha hecho un esfuerzo", "como siempre que hay una negociación", y ha dejado "cosas en el camino" para llegar a un "punto intermedio". De todos modos, con lo que se queda Moreno es con que se ha llegado a un acuerdo "responsable".

El acuerdo con Vox se ha cerrado a última hora antes de la ronda de contactos en el Parlamento y el de Cs varios días antes, sin embargo, Moreno ha admitido que ha habido momentos en los que "no ha visto claro" que se pudiera alcanzar un consenso.

"Confieso que ha habido momentos en los que no lo he visto claro porque he visto mucho tacticismo político y ombliguismo de los que estaban pensando más en las elecciones de mayo que en Andalucía", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que eso era un "error" porque el objetivo debería haber sido siempre el cambio en Andalucía y "lo demás era un desperdicio de tiempo y energía".

De otro lado, sobre el acuerdo con Ciudadanos, Moreno ha recordado que de primeras la formación naranja quería la Presidencia, pero eso "no era sostenible" porque la formación naranja "se había pasado toda la campaña diciendo que si PP y Ciudadanos podrían formar un gobierno alternativo" lo harían posible y si el PP tenía más votos le correspondería presidir el nuevo gobierno. Así, lo de pedir presidir la Junta Moreno lo ha enmarcado en una "estrategia" de cara a la negociación.

Con todo, el candidato popular ha concluido que "bien está lo que bien acaba" y ha llegado la "ilusión y la alegría" para los que quería el cambio, un cambio que llegaría tras su investidura como presidente de la Junta que, según ha dicho, podría darse el martes 15, tras haber realizado el debate el día anterior, o el día 16.

Pero, más allá de la "alegría" a la que ha hecho alusión Moreno, también está la "decepción" para los que "han vivido del régimen y han utilizado de forma implacable su poder". Sobre esto último, ha matizado que en cuatro años no va a poder modificar "toda la estructura de 40 años de socialismo" pero ha prometido que se harán "cambios profundos" y cambios de "estilos" diferentes a los que los andaluces han vivido hasta ahora.