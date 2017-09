Moreno (PP-A) ve "paso adelante" pero "no suficiente" el acuerdo sobre sucesiones y anuncia enmienda al Presupuesto

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado que el acuerdo entre PSOE-A y Ciudadanos (Cs) para elevar a un millón de euros el mínimo exento en el impuesto de sucesiones y donaciones supone "un paso adelante" aunque "no suficiente", por lo que ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una enmienda al Presupuesto de la Junta para 2018 para bonificarlo al 99 por ciento y situar un mínimo exento para hermanos y sobrinos.

En rueda de prensa, rodeado por el cartel de la campaña 'Hereda100x100" y las cajas en las que fueron reuniendo las 330.000 firmas logradas contra este impuesto, Moreno ha dicho que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, puede conformarse con "una mayoría más uno" en la aprobación del próximo Presupuesto de la Junta o ser "más ambiciosa" y lograr "el mayor acuerdo del autonomismo".

Para ello, según ha explicado el líder de los 'populares' andaluces, Susana Díaz tendría que apoyar la enmienda del PP-A para bonificar este impuesto al 99 por ciento y sentarse a negociar con su formación sobre el modelo de gestión educativo, sanitario y de empleo. "El acuerdo lo tiene al alcance de su mano", ha afirmado.

Moreno ha asegurado que el acuerdo alcanzado por PSOE-A y Cs en relación a un impuesto "injusto y confiscatorio" es fruto de la "presión de la calle" y de que el PP-A haya introducido este asunto en la agenda política. Según ha precisado, su partido ha presentado cinco proyectos de ley, cinco proposiciones no de ley, una moción y enmiendas al respecto a todos los Presupuestos de la Junta desde 2005.

Tras reclamar que "no se mienta" porque el impuesto de sucesiones y donaciones "no se ha eliminado", el dirigente 'popular' ha indicado que la bonificación de este gravamen "nunca" ha estado en la agenda del PSOE-A y tampoco en el acuerdo de investidura alcanzado por PSOE-A y Cs para la presente legislatura. "No se hacía mención alguna al mismo", ha agregado.

El presidente del PP-A, que ha insistido en que ha sido su formación quien introdujo este asunto en la agenda política y que los andaluces respondieron "de manera masiva", ha recordado que la presidenta de la Junta llamaba "tenderetes" a los puestos colocados por el PP-A para reunir firmas para reclamar la eliminación de este impuesto.

"No estamos ante un debate de ricos y millonarios, sino de padres, hijos, maridos, mujeres y de esfuerzo y sacrificio en el entorno de una familia", ha defendido Moreno, para quien "un hijo no debe pagar por heredar de sus padres, ni una viuda por heredar de su marido porque ese patrimonio es suyo; ni un hermano tiene que renunciar a heredar".

Junto a ello, el dirigente del PP-A ha dicho que su partido desconoce el contenido íntegro del acuerdo y que quiere conocer "la letra pequeña". Además, ha pedido a Cs que sea "coherente" porque votó el pasado mes de julio en el Parlamento a favor de la bonificiación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones.

RECLAMA UNA REBAJA DEL TRAMO AUTONÓMICO DEL IRPF

"¿Por qué no ha presionado al Gobierno andaluz para que lleve a cabo esta bonificación? ¿Por qué se ha conformado?", se ha preguntado Moreno, quien ha pedido al líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, que "no se deje engañar por el PSOE-A" y dé un paso más apoyando un acuerdo PSOE-PP-Cs para la práctica eliminación de este impuesto.

Tras asegurar que no sería una victoria de ningún partido concreto sino de los andaluces, el líder del PP-A ha echado en falta en el acuerdo de presupuestos firmado entre PSOE-A y Cs para el próximo año una bajada de entre 1 y 1,5 puntos del tramo autonómico del IRPF y otras reducciones fiscales para rentas medias y bajas.

Además, ha reclamado que se blinden las políticas de educación y sanidad y que se acaben con problemas como las aulas prefabricadas o el calor en las aulas, que se reviertan las fusiones hospitalarias y que se acometan nuevas infraestructuras.

Si todas estas cuestiones junto con la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones no se llevan a cabo, el PP-A "no podrá" apoyar las próximas cuentas de la comunidad, ha finalizado Moreno.