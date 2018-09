Moreno (PP-A) critica que "el show patético" de PSOE y Cs "está pactado por intereses electorales"

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha criticado este sábado el "show patético" entre PSOE y Ciudadanos, en el que, a su juicio, "participan" la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el presidente de Cs, Albert Rivera, "para construir el relatode un adelanto electoral que es claramente innecesario y cuyamotivación son intereses electorales".

Así, en declaraciones a los periodistas en Barcelona antes del comienzo de la Junta Directiva Nacional, Moreno asegura que desde hace meses el PP-A "viene advirtiendo que el pacto de gobierno en Andalucía llevaba incluido el acuerdo de disolución, que ahora se ha puesto en marcha a través de este show patético", insiste.

Además, apunta que Cs "supuestamente rompe el acuerdo político porque no incorpora medidas de regeneración políticas", pero es el mismo partido que "ha dicho no a la comisión de investigación de la Faffe, que ha limitado la investigación de los cursos de formación o el que no ha posibilitado que tengamos menos altos cargos públicos en Andalucía".

"Por tanto, resulta absolutamente patético y ridículo este show", incide Moreno, que añade que "no nos lleva a nada y simplemente lleva a construir un relato para motivaciones que son claramente egoístas".

Preguntado sobre si en el caso de que haya elecciones en Andalucía pedirá al presidente del PP, Pablo Casado, que se implique activamente en la campaña electoral, el líder del PP-A ha afirmado que Casado "está implicado al máximo" y que además le ha trasladado que en la previsible campaña electoral "se volcará en nuestra tierra y que se pateará prácticamente toda Andalucía en actos sectoriales y sociales".

"El nivel de implicación de la dirección nacional y de nuestro presidente Pablo Casado va a ser altísimo", destaca Moreno, que añade que estas elecciones "son muy importantes, no solo para los andaluces, que nos jugamos nuestro futuro y qué planteamiento queremos después de 40 años de socialismo en Andalucía, sino también para el Partido Popular a nivel andaluz y nacional.

Asimismo, cuestionado sobre qué se va a prometer en la campaña, Moreno ha explicado que el PP-A "se va a plantear conquistar la alternancia". "Después de 40 años de socialismo en Andalucía, la única comunidad autónoma donde no ha existido alternancia y la única ya de Europa, lo que queremos es decirle a los ciudadanos que hay otra manera de gobernar, un nuevo equipo, un nuevo gobierno y que hay alternativa".

Por tanto, añade, "la vamos a basar en recorrernos toda Andalucía, especialmente las zonas urbanas y las zonas de interior, buscando algo fundamental como es conseguir una mayoría social que nos permita el cambio".

Así, añade que las últimas encuestas reflejan que "más de 56% de los andaluces considera que ya ha llegado el momento de un cambio de gobierno en Andalucía", de modo que "vamos a ofrecer a los andaluces un cambio de gobierno tranquilo y sereno, desde la posición moderada y centrada que representa al PP-A para mejorar la sanidad y la educación, y para poner de una vez por todas a Andalucía en el lugar que le corresponde, que es al mismo nivel que Cataluña, País Vasco o Madrid".

"No podemos soportando la peor tasa de desempleo de España, los peores resultados en educación o la peor calidad de la sanidad", concluye el líder popular.