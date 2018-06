Política

http://www.teinteresa.es/politica/Moreno-PP-A-PP-experiencia-capacidad_0_2032596929.html

Moreno (PP-A) asegura que le gusta para liderar el PP quien tenga "experiencia en gestión, capacidad e ilusión"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha reiterado este miércoles en relación con el candidato para liderar el PP para sustituir a Mariano Rajoy, que "oficialmente" no hay ninguno, abogando por esperar a ver quién "quiere asumir el reto". Además, y aunque no ha valorado nombres, ha incidido en que "me gustan cualquiera de las personas que tiene experiencia en gestión, capacidad e ilusión".