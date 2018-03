Moreno (PP-A) pide a Díaz que recapacite sobre prisión permanente revisable: "Es un sinsentido no escuchar a la calle"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha reclamado a la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, que recapacite acerca de la postura del PSOE sobre la prisión permanente revisable, incidiendo en que es "un sinsentido no escuchar el clamor de la calle".

Moreno ha hecho así un llamamiento a Díaz para que "reflexione y modifique la postura del PSOE". "Ella dice que manda mucho en el PSOE, que influye mucho, que no tiene que obedecer criterios de Ferraz o de Sánchez --en referencia al líder socialista-- y quiero apelar a que Díaz reflexione y modifique la postura del PSOE", ha sostenido.

No obstante, ha recordado que el pasado mes de febrero su partido presentó una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara andaluza para mantener la prisión permanente revisable, que fue rechazada por IU, Podemos y PSOE, y con la abstención de Ciudadanos: "Fue el PSOE quien lideró ese rechazo y fue precisamente su jefa de filas, la señora Díaz, la que votó personalmente que no".

"El PSOE está dando la espalda a una realidad social en Andalucía que está llamando a la puerta de todos los grupos. Queremos una medida como esta que es justa, sensata y necesaria", ha expuesto Moreno en rueda de prensa en Málaga, donde se ha reunido con los secretarios generales y presidentes del PP en Andalucía.

Ha querido dejar claro que esta medida el PP la llevaba en su programa electoral, la impulsó y ha negado que sea una iniciativa "oportunista". "Es una medida justa, oportuna y reivindicada por más del 80 por ciento de los españoles y de manera especial por una inmensa mayoría de ciudadanos de Andalucía", ha defendido, recordando que la prisión permanente revisable "es algo común en el entorno europeo, a excepción de Croacia y Portugal".

A su juicio, es "inexplicable desde el punto de vista social y político que diversas formaciones quieran derogar esta medida". En este punto, Moreno ha sido también muy crítico con Ciudadanos, que se abstuvo en la votación del Parlamento autonómico y al que ha acusado de tener cada día "un comportamiento más difícil de entender".

MUY CRÍTICO CON CIUDADANOS

"Puedo entender que hay formaciones políticas que quieren votos, que según sopla el viento cambian de dirección pero es inentendible que quien ha abierto la puerta para que se produzca el debate y pueda derogarse la prisión permanente haya sido Ciudadanos", ha manifestado el líder de los 'populares' andaluces.

Ha agregado que Cs ha posibilitado "un debate negativo para esta iniciativa y para esas familias y cuando ven que han cometido un error, vira de posición". En este sentido, ha resaltado que las formaciones políticas deben tener "principios más sólidos".

"Tenemos que mantenernos cuando creemos en algo hasta el final, aunque nos cueste votos. Como nos pasó a nosotros en Cataluña, allí tomamos decisiones duras pensando en el interés general de España, no del PP", ha indicado Juanma Moreno.

La formación liderada por Albert Rivera, ha continuado el dirigente 'popular', "ha mostrado su peor cara, la cara de un partido que tiene unas bases poco sólidas y vira según la opinión general de los ciudadanos. España necesita partidos sólidos".

Por ello, ha emplazado a Cs y PSOE a una reflexión que les lleve a una modificación de postura "urgente y necesaria en los próximos días".

Sobre la PNL del PNV debatida en el Congreso y que emplaza al Gobierno central a derogar la prisión permanente revisable, una reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyó en el Código Penal, Moreno ha recordado que esta medida "afecta a las víctimas del terrorismo y a los verdugos".

"No tiene sentido que La Tigresa --en referencia a la que fuera integrante de ETA Idoia López de Riaño-- pague un año o menos por asesinato cometido, no tiene sentido que haya penas que a los 18 o 19 años salga de la cárcel sin mostrar arrepentimiento y con un reguero de víctimas", ha lamentado, añadiendo que desconoce si el PNV está en el "tacticismo electoral pero es un sinsentido y una sinrazón esa iniciativa".