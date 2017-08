Moreno: "Si Díaz quiere que apoyemos los Presupuestos de 2018 tendrá que bonificar el impuesto de sucesiones al 99%"

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado que si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quiere que su formación apoye los Presupuestos de la Junta para 2018 tendrá, entre otras cuestiones, que bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones al 99 por ciento y realizar una bajada de dos puntos del tramo autonómico del IRPF.

En una entrevista concedida a Europa Press, Moreno también ha reclamado "transparencia en las cuentas públicas, ejecución al cien por cien de todas las partidas con incrementos presupuestarios en las de educación y sanidad, y poner toda la carne en el asador en políticas de empleo y formación".

"Si Susana Díaz es capaz de hacer todo esto, nos sentamos a negociar", ha manifestado el dirigente 'popular', quien ha dicho esperar que la Junta no aplique recortes en los próximos presupuestos. "El Gobierno de España va a poner más dinero en la financiación autonómica de todas las comunidades", ha apostillado.

En su opinión, el problema no está en los fondos sino en que la jefa del Ejecutivo andaluz "no sabe gestionar y no le gusta la gestión". Para el presidente del PP-A, el Gobierno andaluz se caracteriza por su "falta de tensión, capacidad y ambición, lo que le lleva a tomar decisiones no oportunas".

"Lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo de Susana Díaz es quitar gasto superfluo y dedicarlo a lo prioritario", ha defendido el presidente del PP-A, para quien no tiene sentido que haya "más cargos en las administraciones periféricas que en la legislatura pasada".

Moreno ha acusado a la presidenta de la Junta de utilizar el autogobierno para mantenerse en el poder. "No cree en Andalucía y a veces se comporta como una delegada del Gobierno. Tiene competencias plenas, asúmalas de una vez por todas", le ha advertido.

EL IMPUESTO DE SUCESIONES, "UNA BATALLA PERDIDA EN LA CALLE"

El líder del PP-A se refería así al hecho de que Susana Díaz pidiera al Gobierno que "se quedara" con el impuesto de sucesiones y donaciones. "Nunca he oído a un dirigente de Galicia, País Vasco o Cataluña decir que quiere devolver competencias al Estado", ha señalado.

Así, tras pedirle que se "deje de cuentos e historias" y lo bonifique al 99 por ciento, Moreno ha advertido de que "esta batalla la ha perdido en la calle". Según ha apuntado, "ha habido un despertar de la ciudadanía y Díaz sabe que tiene que reformarlo y que va a tener que tragarse sus palabras porque mintió al decir que era un impuesto para ricos".

Junto a ello, ha dicho esperar que Ciudadanos, formación con la que el PSOE-A tiene firmado un acuerdo de investidura, sea capaz de ejercer alguna influencia para conseguir dicha bonificación. Y es que, según ha incidido el 'popular', "no queremos ninguna rebajita, sino lo que hay en Madrid, País Vasco y otras comunidades".

DISPUESTO A IR A MADRID CON DÍAZ A NEGOCIAR LAS 35 HORAS

Sobre otro asunto, el relativo al recurso al TC de la aplicación de la jornada de 35 horas para los funcionarios, Moreno ha considerado "normal" que el Gobierno recurra porque también lo ha hecho en otras comunidades, si bien ha señalado que el Ejecutivo tiene "plena disponibilidad para negociar, siendo Montoro uno de los ministros de Hacienda más dialogantes que ha tenido ningún gobierno".

Asimismo, se ha mostrado dispuesto para, en esta y en otras cuestiones que afecten a Andalucía, "a montarme en el AVE con Susana Díaz y negociar conjuntamente con el Gobierno de España". "Yo siempre voy a defender el interés de Andalucía por encima de las siglas de mi partido, pero no me voy a dejar enredar ni voy a caer en las trampas del PSOE, que ya son muy antiguas", ha destacado el líder 'popular'.

EL PSOE-A "BLOQUEA" LA RENOVACIÓN DE LA RTVA

En relación a la renovación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), un asunto para el que se requiere tres quintos de la Cámara, Moreno ha dicho que la única formación que "bloquea" es el PSOE-A porque la presidenta de la Junta "ha marcado una estrategia y quiere el control" de este órgano.

Ha considerado un "disparate colosal" que la renovación del Consejo de Administración y de la dirección lleve tres años de retraso y que dos grupos como Podemos y Cs aún no tengan representación. A su juicio, se hace necesario que el director del ente sea una persona "de reconocido prestigio en el mundo de la comunicación y con sobrada independencia".