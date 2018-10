Moreno augura un "castigo" para Cs por pactar con el PSOE-A y cree que están "condenados" a entenderse con el PP-A

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha augurado que habrá un "castigo" para Ciudadanos (Cs) en las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre por haber pactado con el PSOE y favorecer la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Además, considera que el PP y la formación naranja están "condenados" a entenderse en la comunidad andaluza porque es la "única" región en la que no ha habido alternancia en el gobierno desde hace 40 años.

"En Andalucía no ha cambiado nada con el apoyo de Ciudadanos al PSOE y eso le va a penalizar", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que cualquier voto que vaya dirigido a Cs "es probable" que sea para "terminar apoyando al PSOE", salvo "que haya una mayoría aritmética" del PP. En este punto, ha insistido en que una formación no puede presentarse a unas elecciones "como cambio" para "entregar" el gobierno a Susana Díaz como hizo tras los últimos comicios andaluces.

Moreno ha explicado que Cs es un partido que "ha estado jugando al tacticismo" y ha pactado en unas comunidades con el PSOE y en otras con el PP aunque con una "diferencia", ya que ha advertido de que con el PP, la formación naranja ha tenido "puño de hierro" y con el PSOE "guante de seda porque, por ejemplo en Andalucía, Susana Díaz "ha gobernado como si tuviera mayoría absoluta".

Si tras las próximas elecciones, adelantadas para el día 2 de diciembre, hay una "mayoría aritmética" juntando a PP y a Ciudadanos, el presidente del partido naranja, Albert Rivera, "se lo va a tener que pensar mucho" porque "vienen después las autonómicas, las municipales y las europeas", según ha recordado el popular.

"¿Qué van a pensar los votantes si hay posibilidad de alternancia después de 40 años y Ciudadanos sigue apoyando al PSOE de siempre?", se ha preguntado Moreno, que ha insistido en que la formación de Rivera y el PP en Andalucía "están condenados" a entenderse para que se dé esa alternancia en la Junta.

PSOE Y CS, UNA "SOBREACTUACIÓN"

Por otro lado, el líder el PP andaluz ha afirmado que la ruptura del pacto entre PSOE y Ciudadanos ha sido un "teatro" donde se ha visto una "sobreactuación" que le ha servido a Díaz para adelantar los comicios.

Sin embargo, para Moreno, la presidenta ha firmado la disolución del Parlamento y convocado elecciones porque "creía que podía ser contaminada" por el "efecto Sánchez" y los "problemas" que, según ha dicho, tiene el Ejecutivo central. También, ha apuntado que las elecciones se celebrarán antes para evitar la investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Preguntado por si dirigentes reconocidos del PP participarán en la campaña electoral andaluza, como el expresidente del Gobierno José María Aznar, Moreno ha dicho que "todo el mundo está invitado" a participar en la campaña desde Aznar hasta Mariano Rajoy y, para colaborar "sólo tienen que decirlo". "Nosotros estamos dispuestos a invitar, somos inclusivos y aquí cabe todo el mundo", ha señalado, al tiempo que ha añadido que a Andalucía "todos son bienvenidos".

MOCIÓN DE CENSURA EN CATALUÑA

Sobre los últimos acontecimientos en Cataluña y la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de que Ciudadanos presente una moción de censura, Moreno ha dicho que no entiende el "inmovilismo" de Ciudadanos en Cataluña porque Inés Arrimadas ganó las elecciones pero "no luchó" la posibilidad de ser investida como presidenta de la Generalitat. "No han hecho ruido", ha lamentado, aunque ha coincidido con Casado en que este "momento de caos" en el gobierno catalán y el Parlament es una "oportunidad magnífica" para que los constitucionalistas "busquen la alternativa" en Cataluña.

Por último, preguntado por la tragedia en Mallorca a causa del temporal y por el hecho de que los nacionalista de la isla se posicionaran en contra de que la Unidad Militar de Emergencia (UME) se instalase allí, Moreno ha dicho que estar en contra de que esta unidad estuviera en la isla es un "disparate" porque son personas "con alta capacitación y con medios tecnológicos". Posiciones como esta que, según ha dicho, anteponen la ideología a los intereses de los ciudadanos, "demuestra el nivel de fanatismo" de algunas formaciones políticas.