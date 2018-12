Montserrat acusa a Sánchez de "traición" por las "21 capitulaciones secretas" de Pedralbes "para la rendición de España"

Cree que es el "peaje" a pagar para seguir en la Moncloa y sacar los Presupuestos para 2019: "vende España para seguir en el Falcon"

Avisa de que al único que le gusta el Presupuesto es a Torra, "agitador de la kale borroka", que lo usará "para seguir rompiendo España"

No confía en que Sánchez aplique el 155 pero insiste en su aplicación incluyendo la Educación, los Mossos, TV3 y las finanzas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "traición" por considerar que ha pactado "21 capitulaciones" en el Palacio de Pedralbes, cuando se reunió con el presidente de la Generalitat, Joaquím Torra, que son, ha dicho, para la "rendición" y la "humillación" de España.

En una entrevista con Europa Press, la dirigente popular cree que el documento que entregó Torra a Sánchez, y que éste no ha querido desvelar, contiene el "peaje" a pagar por el presidente del Gobierno para sacar los Presupuestos de 2019 y seguir en la Moncloa. Esto, sumado a las vulneraciones legales que en su opinión está llevando a cabo la Generalitat, la lleva a insistir en reclamar la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña, pero sin una fecha tope para levantarlo e incluyendo la Educación, los Mossos, TV3 y las finanzas con el fin de que "no se use dinero público contra España".

Según Montserrat, los seis meses de Gobierno de Pedro Sánchez se resumen en la foto del pasado día 20 de diciembre con Torra en el Palacio de Pedralbes, tras una "minicumbre" en la que "parecían dos países diferentes" y con un comunicado en el que se habla de "un conflicto de Cataluña con España". Ese conflicto, según explica la Portavoz popular, no existe y lo que hay son "unos gobernantes que incumplen la Ley y quieren salir conflictivamente, vía eslovena, de España, dividiendo en dos a los catalanes".

Recuerda que como "postre" de esa foto se ha sabido que hay un documento con "21 capitulaciones secretas para la rendición de España", que ha llamado las "capitulaciones de Pedralbes" y de las que se conoce "el referéndum de autodeterminación y la mediación internacional".

SÁNCHEZ VENDE A ESPAÑA, ARRODILLADO ANTE EL INDEPENDENTISMO

En opinión de Dolors Montserrat Pedro Sánchez está "traicionando" y "humillando" a España, por estar "arrodillado" ante el independentismo "vendiendo" al país con tal de seguir en la Moncloa "al precio que sea" y "continuar sentado en su Falcon", sin importarle los catalanes ni el resto de los españoles.

La dirigente popular se muestra convencida de que estos 21 puntos que le propuso Torra al presidente son el "peaje" que tiene que pagar Pedro Sánchez para que el independentismo vote los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Consejo de Ministros remitirá en enero a las Cortes para su tramitación.

Algo que, recalca, Sánchez ha pactado "con oscurantismo, sin transparencia y rindiendo a España", por lo que el Grupo Popular ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno en el Parlamento para que explique esos compromisos.

PRESUPUESTOS DE 2019 PARA "CONTINUAR ROMPIENDO ESPAÑA"

Montserrat también se muestra convencida de que al único que le gustan los Presupuestos Generales del Estado para 2019 "pactados en la cárcel" es a Torra, frente a los Presupuestos de 2018 aprobados por el PP que, alega, recogían las prioridades de todas las comunidades autónomas. Sin embargo, cree que las cesiones que el Gobierno socialista puede pactar con el independentismo en materia de cuentas públicas servirán para "continuar rompiendo España", al tiempo que generarán "más paro y más impuestos".

A estos argumentos, la Portavoz del Grupo Popular suma el incumplimiento de leyes que en su opinión está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña y cita, entre otras: la reapertura de las "embajadas" que usan para "hablar mal de España"; la ruptura de la convivencia invadiendo el espacio público con los lazos amarillos mientras que la Ley Electoral sólo permite usar ese espacio cuando hay campaña electoral o la "incitación de Torra a la kale borroka".

Por ello, insiste en pedir al Gobierno socialista la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña "con valentía y firmeza" para devolver la "normalidad" y la "convivencia" a esa comunidad autónoma, que las instituciones gobiernen para todos y no solo para unos pocos y que se restablezca la "seguridad jurídica" para recuperar inversiones.

NO CONFÍA EN QUE SÁNCHEZ APLIQUE EL 155 EN CATALUÑA

Montserrat no fija un plazo concreto de aplicación. "No lo sabemos", responde al ser preguntada por el tiempo que tardaría en levantarse la medida y añade que debería durar hasta que "las instituciones vuelvan a la Ley y a la normalidad" y además, extenderse a ámbitos como la Educación, los Mossos, la TV3 y las finanzas de la Generalitat.

Sin embargo, y a pesar de realizar esta reclamación, no confía en que Sánchez vaya a aplicar el 155 en Cataluña. Recuerda, en este sentido, el rechazo que ya ha demostrado el presidente del Gobierno a las propuestas en el Congreso como la Ley de Símbolos para evitar que se invadan los espacios públicos con símbolos independentistas; el control de los Mossos; que no haya indultos para los delitos de rebelión y sedición o impedir la reapertura de las embajadas.

Y como consecuencia de estas negativas, lanza el mensaje a los españoles de que para eso está el Partido Popular, "para frenar al independentismo" que es lo que han hecho, asegura, durante "estos 40 años de democracia".

"El freno verdadero al independentismo siempre ha sido el PP", exclama al tiempo que vuelve a reclamar la convocatoria de elecciones para que los populares puedan defender los principios democráticos y la convivencia al entender que el "sanchismo ha abandonado el constitucionalismo".

ARRIMADAS NO "CAPITANEÓ" EL CAMBIO POR "MIEDO"

Dolors Montserrat también se ha referido durante la entrevista al hito que supuso que un partido constitucionalista ganara las elecciones en Cataluña en 2017, "una victoria real y moral". Sin embargo, considera que la líder de Ciudadanos en esta comunidad autónoma, Inés Arrimadas, no "capitaneó" el cambio que pedían los catalanes.

Una actitud que atribuye al "miedo" ya que la formación naranja "nunca ha gobernado" pero saben que "gobernar desgasta". En su opinión, se trató de "la mayor victoria histórica que menos ha servido" y además ha contribuido a que muchos ciudadanos se sintieran "decepcionados". Sobre todo, señala, porque Cs no quiere hacer una moción de censura en el Parlamento catalán ahora que los números han cambiado por que hay 4 diputados independentistas que no pueden votar.