Montserrat (PP) dice Sánchez "ha humillado" a los españoles: "No nos podemos fiar de él"

Montserrat ha considerado que Sánchez "ha humillado" a todos los españoles tras "arrodillarse ante el independentismo" y por tanto "el único camino que le queda es convocar elecciones" después de que el Congreso haya tumbado los presupuestos.

"El independentismo es insaciable y quería utilizar los presupuestos para romper España", ha criticado la portavoz del PP en una entrevista en Telecinco después de insistir en que el país "necesita unas urnas para decidir" sobre su futuro.

Para Montserrat, la fecha idónea sería el 'superdomingo', 26 de mayo, porque "ya estamos convocados a las urnas" regionales, municipales y europeas, por lo que lo lógico sería "que también haya nacionales" el mismo día.

Además, ha calculado que si las elecciones a nivel nacional se celebrasen el próximo 28 de abril, otra de las posibles fechas que se barajan, "supondrían 200 millones de euros para todos los españoles a cuatro semanas de distancia de las otras".

Sin embargo, ha advertido que su formación está "preparada" para "continuar ganando" las elecciones desde "el primer día que Sánchez llegó a La Moncloa", al recordar que el PP fue "el partido mayoritario más votado" en las últimas elecciones.

Montserrat ha recalcado que parte de los españoles "ya pidieron un cambio" en las elecciones de Andalucía para demostrar que "están hartos" de las políticas socialistas y de ver a Sánchez "doblegado" ante los partidos independentistas.

"No nos podemos fiar de él, nos ha hecho rehenes de los vaivenes del independentismo, los españoles estamos hartos de que no defienda España y la Constitución y esto ya se lo dijeron los andaluces, los españoles no están con ellos", ha puntualizado.