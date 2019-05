Montserrat (PP) echa en cara a Borrell el saludo de Sánchez a Junqueras: "Lo va a sacar de la cárcel"

Montserrat ha aprovechado el debate en TVE por las próximas elecciones europeas para echar en cara este saludo a su homólogo del PSOE, Josep Borrell.

La dirigente 'popular' ha asegurado que la "anomalía" en Europa es el separatismo catalán porque "amenaza la libertad", por lo que cualquier otra propuesta sobre política económica o social desde el independentismo le resulta "hueca". Y en este punto ha dicho que también le parece una "anomalía" lo que ocurrió en el Pleno de constitución del Congreso este martes, que Sánchez y Junqueras se saludaran y que el presidente le dijera al político preso: "No te preocupes".

"Como demócrata es bochornoso lo que vi", ha afirmado Montserrat."Está claro que Sánchez lo va a sacar de la cárcel y que Junqueras va a mantener a Sánchez en Moncloa", ha añadido. Borrell no ha contestado después a este asunto.

Fuentes de Moncloa confirmaron que Sánchez pronunció ese "no te preocupes", pero no como respuesta a una invitación a charlar por parte de Junqueras, sino después de que éste se excusara por no darle la mano por si esto podía incomodar al presidente.