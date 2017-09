Montoro acuerda la no disponibilidad de crédito de Cataluña tras el plazo de 48 horas dado a la Generalitat

La orden de Hacienda publicada en el BOE el pasado 16 de septiembre daba un plazo de 48 horas al presidente de la comunidad autónoma de Cataluña para que adoptara un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afectara a todos los créditos presupuestarios sobre los servicios no fundamentales que presta la Generalitat.

Sin embargo, esta pasada noche este plazo ha transcurrido sin que Puigdemont haya comunicado al Ministerio de Hacienda que haya llevado a cabo tal petición. Por este motivo, y según advertía el Gobierno en la citada orden ministerial, el acuerdo ha sido adoptado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Fuentes de Hacienda han asegurado a Europa Press que esta decisión será comunicada este miércoles al presidente catalán y a la Intervención General de la Generalitat.

Según la propia orden ministerial, Hacienda podrá de manera excepcional y a petición del interventor general de la Generalitat autorizar la revocación parcial de dicho acuerdo de no disponibilidad si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad para realizar un determinado gasto.

Esta decisión forma parte del paquete de medidas adoptadas por el Gobierno por las que se intervienen de 'facto' las cuentas de la Generalitat de Cataluña. A ella se añade la decisión de Hacienda de no transferir a Cataluña los 1.400 millones mensuales que corresponden al sistema de financiación autonómica y asumir directamente los pagos de las nóminas de los funcionarios en Cataluña así como los gastos relativos a los servicios esenciales: Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

La Generalitat tampoco podrá endeudarse a corto plazo sin el permiso de Hacienda, ni los altos cargos podrán hacer uso de las tarjetas de crédito con cargo a las cuentas de la comunidad autónoma.

Ayer mismo, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, daba por suspendida la intervención de las cuentas catalanas después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite su recurso contra la decisión del Gobierno. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo ha dejado claro que la admisión a trámite no significa la suspensión cautelar de la medida y Hacienda ha advertido al Ejecutivo catalán de que si no entrega los datos, no se podrán pagar las nóminas, ni las facturas.