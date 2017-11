Montoro pide a Compromís "disposición" y "sentarse a la mesa" para negociar entre todos un nuevo sistema de financiación

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el parlamentario de Compromís Jordi Navarrete ha reclamado un sistema de financiación justo para la Comunidad Valenciana que deje de "discriminar" a los valencianos y ha preguntado a Montoro sí un nuevo sistema tendrá efecto retroactivo y reconocerá la deuda histórica con la comunidad.

Montoro ha señalado que en las últimas reuniones con el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, éste ha reconocido la voluntad del Gobierno para llegar a un acuerdo por lo que ha pedido a Compromís que se sume a esta voluntad de negociación.

"No podemos hacer una financiación autonómica sin el PSOE y no lo debemos hacer. Gobierna en siete comunidades de régimen común y en la Comunidad Valenciana gobierna con ustedes, no es solo insistir en que existe la disposición sino que necesitamos su disposición", ha respondido el titular de Hacienda.

"Tienen que sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo y para eso tenemos fechas y plazos programados. Más allá de declaraciones públicas tenemos que sentarnos construir una alternativa", ha afirmado Montoro.

Según el ministro, en Compromis son "libres para hacer manifestaciones", en referencia a la convocatoria el próximo día 18 en Valencia para reclamar una financiación justa, pero ha pedido que se sienten a negociar ya que considera "inexcusable" que la reforma se aborde de manera conjunta y con "lealtad".

Navarrete y Montoro se han enzarzado por las declaraciones del ministro en las que, según el senador de Compromís, llamó "llorones" a los políticos valencianos que pedían un sistema nuevo de financiación y ha recordado que en la manifestación del día 18, que se espera sea multitudinaria, se han sumado todos los partidos políticos, sindicatos como UGT, CCOO y asociaciones de empresarios.

El titular de Hacienda ha contestado que en estas declaraciones se refería a la actitud de los representantes de Compromís en el Congreso y el Senado. "Seamos constructivos, nunca he dicho llorones, me refería a otra cuestión más general sobre las intervenciones de Compromís en Congreso y Senado", ha respondido Montoro.