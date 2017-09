Montoro defiende los controles a Cataluña frente al recurso de Unidos Podemos en el Supremo

"No puede haber debate parlamentario sobre un planteamiento falso", ha dicho Montoro en respuesta a la senadora de Unidos Podemos Sara Vilà, quien ha criticado esas medidas y ha justificado el recurso a los tribunales de su grupo.

"Han tomado la Generalitat y no respetan su autonomía. Arrebatar el autogobierno a los catalanes es muy grave", le ha dicho la senadora al ministro, al que ha acusado de aplicar el artículo 155 de la Constitución "por la puerta de atrás".

"El PP no puede izar la bandera de la democracia porque son los primeros que no cumplen la ley. No pueden reprochar a otro Parlamento que las cosas no se han hecho los suficientemente bien después de lo que han hecho estas semanas", ha agregado.

Montoro ha defendido lo que ha llamado "control de pagos" a la Generalitat. "Vamos a evitar que algún gobernante dedique un capítulo de gasto en vez de a las bibliotecas a gastos de naturaleza ilegal. Es una garantía para todos, también para los que voluntariamente se sitúan en la ilegalidad", ha añadido.

Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea del Senado ha anunciado un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra los acuerdos del Gobierno que han impuesto controles a la Generalitat de Cataluña para evitar gastos a favor del 1-O. Entienden que se vulneran su derechos a la participación política porque el Ejecutivo ha debido pedir permiso al Senado para poder aplicar estas medidas, a través del artículo 155 de la Constitución, y no lo ha hecho.