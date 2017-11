Montoro, tras decir Aznar que le cuesta reconocer al PP: "Somos los mismos, trabajamos con las mismas convicciones"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el expresidente José María Aznar tiene "todo su respeto" pero le ha afeado sus palabras acerca de que le cuesta "reconocer" al PP actual. Según ha subrayado, él ya estuvo en aquellos primeros gobiernos del PP trabajando "en las mismas áreas" que en el Ejecutivo de Mariano Rajoy y con las "mismas convicciones".

"Somos los mismos, trabajamos en lo mismo, con las mismas convicciones. Es lo que nos tiene que importar a todos", ha declarado Montoro en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las declaraciones que ha realizado Aznar en la revista valenciana 'Plaza' en la que afirmó que el PP se refundó en el año 90 y "ahora" tenía que "hacer esfuerzos para reconocerlo", al tiempo que se mostró partidario de que los mandatos duren ocho años.

Aunque ha dicho que no quería hacer "valoraciones" sobre esas palabras, el titular de Hacienda ha recordado que él ha trabajado con Aznar en "las mismas áreas" en las que trabaja ahora con Mariano Rajoy. "No he cambiado ni de sede física. Somos los mismos los que estamos haciendo estas políticas, afortunadamente España se está recuperando por la capacidad de los españoles de emprender, pero no se estaría dando si el Gobierno no estuviera aplicando estas políticas, exactamente lo mismo que hicimos en el pasado", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que ya con Aznar impulsaron en 2002 la Ley de Estabilidad, una norma "pionera" que guarda semejanzas con la actual, aunque no sea "exactamente igual" porque la ley vigente "responde a la gobernanza europea". Por ello, ha insistido en que son "los mismos" y trabajan aplicando las mismas políticas.

Además, Montoro ha indicado que los que han tenido responsabilidades anteriores tienen que "entender" que el proyecto de país "debe ser superar el paro", situar a España en los baremos de desarrollo económico europeo y "superar definitivamente el peor legado de la crisis".

SE FUE PORQUE QUISO

Desde 'Génova' no se ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo con el exjefe del Ejecutivo y se han limitado a recordar que se fue "cuando quiso, porque quiso y nombrando a quien quiso". Según subrayan, Aznar podía haber estado más de ocho años si lo hubiera querido.

En concreto, Aznar se mostró partidario de que los mandatos duren solo ocho años. "Yo creo que dos mandatos son suficientes, no digo que sea una norma. Lo mío fue una decisión personal de la que no me arrepiento. De otras, puede, pero de esa, no. Cada uno tiene que ver lo que hace y el momento histórico", dijo en una entrevista en 'Plaza' recogida por Europa Press.

Además, en el PP recalcan que el pacto de investidura Ciudadanos no limita el mandato de Rajoy a dos mandatos porque lo que hace ese acuerdo es emplazar a una reforma legislativa para introducir esa limitación. Por lo pronto, Ciudadanos ya registró este verano en el Congreso una iniciativa para modificar la ley del Gobierno con el fin de que se impida optar al cargo a quien lo haya ostentado durante los dos mandatos inmediatamente anteriores, siempre que estos sumen al menos ocho años.