Montoro pregunta al Ayuntamiento de Madrid en qué es "distinto y especial" para incumplir la regla de gasto

En declaraciones en los pasillos del Senado, Montoro ha explicado que los controles impuestos al consistorio madrileño se producen después de "numerosas advertencias" que se remontan a 2015 y de reuniones e intercambio de explicaciones.

Como todas las administraciones, ha subrayado el ministro, la madrileña también está sujeta a cumplir el objetivo de déficit, de deuda y la regla de gasto, y que otros muchos municipios están también en superávit pero además se atienen a esa regla: su gasto no puede subir más que el crecimiento previsto.

Ha asegurado que esta limitación no exige recortes ni ajustes sino una distribución del gasto que permita cumplir ese límite. Si se quiere tener más gasto social, ha explicado en respuesta al argumento que da Madrid, debe detraerse de otros capítulos de gasto.

"No existe ningún argumento que justifique el incumplimiento. No entendemos qué ocurre si no es una cuestión de carácter político", ha recalcado, para insistir en que Hacienda tiene que aplicar la Ley de Estabilidad en Madrid como ha hecho por ejemplo también en Cataluña.

"Si nos fueran tan amables de explicar por qué son distintos y especiales nos enteraríamos todos los españoles. No sé de dónde sacan la exclusividad. Si quieren más gasto social que lo hagan, que renuncien a otro gasto ordinario, de funcionamiento", ha reiterado.

Montoro ha lanzado un mensaje a los responsables municipales pero también a sus funcionarios "encargados del control del gasto", porque tienen una "elevadísima responsabilidad" en la aplicación de la Ley de Estabilidad. "Estamos todos obligados a cumplir", ha dicho.