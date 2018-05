Montón, sobre la moción de censura: "no es de recibo que gobierne un partido con una corrupción tan sistemática"

A su juicio, la iniciativa tiene "posibilidades" y por eso "el PSOE lo está intentado ya que es su obligación por salud democrática". "Hemos llegado a un punto que no sirven excusas y llevarlo a espacios de 'antipatriota' y 'antiespañol' --ha advertido en los desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press--. Lo que hace el PSOE es cumplir con su obligación y decir al presidente que no puede estar en La Moncloa cuando le cuestionan los jueces y hay una sentencia que habla de la corrupción estructural del PP".

Asimismo, ha insistido en que Sánchez "no está midiendo lo que es bueno para el PSOE. Otros partidos sí lo hacen, como Ciudadanos", pero el Partido Socialista "no se arruga ni se esconde con ecuaciones, estadísticas y encuestas política" sino que pensando en el bien de España y no es su propio bien. Puede tener un coste -- ha admitido-- pero esa valentía espero que tenga recompensa".

La consejera ha apelado a "la integridad individual de cada diputado independientemente de sus siglas, que deben hacer una valoración de si Rajoy merece seguir siendo presidente del chapapote que nos ha caído encima".

En este sentido, ha comentado que en esta tarea "ser valenciano es una ventaja porque ya hemos vivido durante mucho tiempo la corrupción estructural donde no son casos aislados, con más de 400 imputados del PP". Por ello," es necesario por salud democrática que Rajoy salga de La Moncloa y prospere la moción de censura" ha concluido.